Tar pub-turen til yttersida

kultur

Julietnorth er soloprosjektbandet til felespiller Julie Alapnes, som opprinnelig er fra Målselv. Sammen med sitt håndplukkede lag av nordnorske musikere er hun nå ute på en turné i Troms, der Pila Pub & Kultur på Skaland og Mellembygd Samfunnshus på Rundhaug er de stedene de besøker i Midt-Troms.

Morten Eriksen på Pila Pub & Kultur ser fram til å få besøk av bandet.

– Det er jo første gang de spiller hos oss, og vi gleder oss og ser fram til en konsert som jeg tror kan bli årets største konsertopplevelse på lille Skaland, sier Eriksen.

Fri aldersgrense

Han har valgt å ikke sette 18 års aldergrense denne gangen.

– Det er fri aldergrense, og grunnen til det er at vi også ønsker å gi et konserttilbud til ungdommenene i bygda. Jeg har ikke vært på konsert verken med Julie Alapnes eller de andre som er med i bandet. Men jeg innbiller meg at de har god trøkk i musikken, og tror vi kan se fram til folkemusikk presentert på en ny og spennende måte.

Julietnorth gjorde sine første konserter høsten 2014, og har siden det turnert i Finnmark og Nordland. Man kan vente segforrykende felespill og inderlige melodier, vakre harmonier, og nordnorsk råskap og sjarm. Julietnorth har lagt seg på en leken blanding av tradisjonell folkemusikk i moderne utforming, og Julie Alapnes´ eget materiale.

Folkemusikkrøtter

Julie Alapnes selv har lange folkemusikkrøtter. Samtidig som hun er tradisjonsbærer av sjangeren er hun også en fornyer. Hun er blant de nordnorske felespillerne som har fått størst nasjonal oppmerksom det siste tiåret. Singelen «Tampen brenner» ble i fjor spilt inn i Kysten Studio i Tromsø, og Julietnorth har i sommer vært tilbake i studio og spilt inn et helt album som slippes på nyåret.

– Dette er et band som består av utrolig dyktige musikere som vil passe veldig bra inn på vår kulturscene, sier Christian Wasserfall, som er en av dem som booker inn artister og band til Pila Pub & Kultur. Han regner med stor interesse for denne konserten.