Fredagens program i Arvid Hanssen-festivalen

Trine Strand er en nordnorsk artist med kvenske og samiske røtter. Dette utrykkes gjennom hennes tekster og musikk, og hun viser en helhetelig forståelse av naturen og menneskene som bor i nord.

Strand har allerede gitt ut flere singler knyttet til sitt nyeste albumet og tre av dem spilles på radio. Nord inneholder ti spor, og låten «Mor Gustava» har en spesiell forhistorie – ikke minst for artisten personlig. Som singel har «Mor Gustava» fått mye spilletid på radio dette halvåret og er blitt kjenningsmelodi for finsksendingen til NRK radio.

I dag gjør hun en lunsjkonsert sammen med sine musiker på Lenvik Bibliotek. Konderten har fri inngang.

Kulturhuset

I 1695 ble Johanne Nielsdatter fra Kvæfjorden dømt til døden og brent på bål for hekseri, som den siste av 303 mennesker i Norge. Halvparten kom fra Nordnorge, de fleste var kvinner. Da Trio Gnist kom over denne historien visste de at det måtte bli forestilling av den, og at de ville ha med seg de beste folkene i landsdelen til å lage den. Dermed engasjerte de Ola Bremnes til å skrive sangtekster og manus og Arne Dagsvik til å skrive musikken. Urpremieren for verket var i Harstad kulturhus i november 2016 og ble fremført for fulle hus og fikk god anmeldelser. Forestillingen kan sess i Kulturhuset på Finnsnes i Kveld.

Utstilling

Fotografen Arnfinn Johnsen har nå en ustilling med fotografier på Lenvik Bibliotek.

Utstillingen ble åpnet torsdag denne uka, og er ifølge festivalsjef Karin T. Olsen bilder som er knipset inspirert av tekster av Arvid Hanssen.

Utstillingen skal henge så lenge Arvid Hanssen-festivalen varer.