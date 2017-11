Første opptreden

kultur

Det opplyser vokalist Randor Nordnes, som også synes dette er litt rart.

– Vi har opptrådt i hele Norge og også hatt noen turneer i to av våre naboland. Men i Gryllefjord har Marrakesh aldri opptrådt før, fastslår vokalisten, som tror det må være litt tilfeldig.

Randor Nordnes har heller ikke besøkt stedet de skal opptre.

– Skreien Spiseri er jo en ganske ny pub og bevertningssted, og jeg vet ikke helt nøyaktig hvor det holder til. Men jeg innbiller meg at det er etablert i lokalene til et tidligere bevertningssted. Men jeg har hørt at det skal være et trivelig sted.

Marrakesh ble startet såpass tidlig som i 1973, men det gikk omlag to år før Randor Nordnes ble vokalist i bandet.

– På den tiden var vi så unge at vi måtte søke om lov for at Einar skulle få opptre på bevertningssteder, da han bare var 17 år og ikke gammel nok til å komme inn, minnes Nordnes.

Tre sett

Nordnes regner med at de kjører tre sett på Skreien Spiseri.

– Før i tiden pleide vi å spille fire sett, men nå går folk så sent ut at vi som regel ikke har noen tilhørere på det første settet. Vi venter derfor til det er mennesker i lokalet før vi spiller opp for alvor, forklarer Nordnes.

– Dere stiller med full besetning?

– Ja, hele besetningen er med. Også skårungene Steinar Jakobsen og Tore Lind, som er Marrakeshs nyeste tilskudd til besetningen.

– Ser dere an publikum når dere velger låter?

– Ja, hver eneste gang. Det er sjelden vi følger et fast låtoppsett, vi ser hvordan stemningen er i lokalet og velger låter ut fra det. Vi har jo etter hvert et veldig stort repertoar å ta av.

Helaften

Marrakesh spiller så lenge Skreien Spiseri ønsker det, det vil litt ut de små timer natt til søndag.

– For en tid siden spilte jo Stephen Ackles på samme sted, så det ser ut til at Skreien Spiseri ønsker levende musikk for gjestene sine. Altså kan man vente seg en ny aften med rock and roll i Gryllefjord. Den musikken vi spiller er jo også veldig dansbar, hvis noen ønsker å svinge seg litt, påpeker Randor Nordnes.