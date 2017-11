Serverer steder på eventyrøya Senja

kultur

Ronny Trælvik tar som regel bildene til bøkene han utgir selv, men denne gangen har han gjort ting på en litt annen måte ved å bruke bilder som hovedsakelig er tatt av Ronny M. Olsen fra Trollvik og Dag Arild Larsen fra Silsand. Sistnevnte jobber ved Midt-Troms Museum, og har foto som en kjær hobby i tillegg til bildene han tar i forbindelse med jobben.

Alle årstider

– Grunnen til at jeg bruker bilder av disse to i denne boka er at de har tatt noen virkelig gode bilder fra mange forskjellige steder på Senja. Personlig synes jeg at bildene i boka er fantastisk flotte, og håper at leserne vil synes det samme, sier Ronny Trælvik.

I tillegg til de to nevnte har Jan Harald Tomassen, Svein Arild Berntsen, Jarle Lund, Ruth Karin Holmstad og forfatteren selv bidratt med bilder til «Senja i ord og bilder».

– Her er det bilder fra alle årstider og all slags vær. Altså både sol og blåst, noe som også viser det store mangfoldet av natur og vær på Senja.

Eventyrøya

–Senja er eventyrøya i nord. Her kommer den mellom to permer. Over 80 utrolige bilder og tekster forteller øyas historie, og viser fram den fantastiske naturen, som det ikke finnes maken til. Senja er som en utømmelig brønn, en øy man aldri blir ferdig med, understreker Trælvik, som selv er fra Husøya på Senja.

Forfatteren ønsker også å påpeke at det har sniket seg inn en liten feil i boka.

– Ett av de over 80 bildene er feil i forhold til det stedet det skal illustrere. Det er veldig beklagelig, men jeg håper leserne får en fin opplevelse likevel.

Samtaler

– Har du snakket med mange i forbindelse med stedene du beskriver i boka?

– Det har blitt en del samtaler, ja. Jeg har snakket med mennesker som vet mye om de ulike stedene som jeg har fokusert på denne gangen.

Blant de stedene som er beskrevet i tekst og bilder er Vika, Seljemoen, Lanesbogen, Gibostad, Ørnfjorden, Svanelvdalen, Senjens Nikkelverk, Tungeneset, Breitinden, Barden, Lysvatnet, Kvænan, Sifjord, Medby, Rødsand, Torsken, Ballesvika, Olaheimen, Skrolsvik og Vangsvik.