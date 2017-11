Inviterer til spilledag på biblioteket

kultur

Nordisk Spilledag er noe hele Norden arrangerer denne datoen. Da Lenvik Bibliotek gjorde det i fjor ble det en stor suksess der 500 mennesker møtte opp.

– Det må man jo si er et veldig godt oppmøte. Og vi regner med god interesse også i år selv om Nordisk Spilledag faller på samme dag som Den Store Kinodagen, der Finnsnes Kino har et bredt og godt program av filmer, sier biblioteker Arne Harald Steilbu ved Lenvik Bibliotek.

Fotballspill

Ikke minst er simuleringsvideospillet FIFA interessant for mange.

– Det er så populært at vi denne gangen har det både i Blackboxen nede og oppe på mesaninen i andre etasje. Vi har ikke satt noen nedre eller øvre aldersgrense her fordi vi vet at dette FIFA 18 er noe som både små og store liker. Det er jo så godt laget at det nesten er som man er på gressmatta selv, påpeker Steilbu.

Han har også andre aktiviteter å tilby på Nordisk Spilledag.

– Også i dag er det åpent for alle som ønsker å bygge Finnsnes i Minecraft. Her kan melde seg på via hjemmesiden til Lenvik Bibliotek.

Etter fjorårets arrangement å dømme mener Steilbu at dette er tilbud som passer godt for familier.

– Derfor legger vi også ut en hel del vanlige brettspill som familiemedlemmer kan samles rundt. Og ønsker man å ta en pause for å spise er jo Kafe Okazo like over gangen.

Premier

Man har også et tilbud med turnering i Big Ban, der man vinne premiere som spill og en tur til CERN i Sveits.

– CERN er den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, er en internasjonal organisasjon for partikkelfysisk forskning, så det vil være en veldig interessant opplevelse for alle som interesserer seg for disse tingene.

– Koster det noe å delta på dette?

– Nei, det er helt gratis, og alt foregår på dagtid, slik at alle som har andre planer for lørdagskvelden har god tid til å foreberede seg til det.

Mer informasjon om Nordisk Spilledag finner man på hjemmesiden til Lenvik

Bibliotek. Biblioteket holder til i lokalene til Kunnskapsparken på Finnsnes.