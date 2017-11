- Spesielt godt fornøyd med utvalget av barnefilmer

kultur

Kinosjefen har til sammen valgt ut 12 filmer som skal vises på Den Store Kinodagen på Finnsnes Kino førstkommende lørdag 4. november.

–At alle filmene vises til halv pris denne dagen slår sikkert også positivt inn på besøket. Men jeg tror at det som teller mest for folk flest er den valgfriheten dette gir. Man har mange titler å velge mellom, og man har mulighet til å gå på kino på dagtid, noe jeg tror en del fortrekker, sier Ludvigsen.

Førpremiere

På Den Store Kinodagen på Finnsnes Kino er følgende filmer satt opp. Det åpner med «My Little Pony», og fortsetter med «Ekspedisjon Knerten», «Blade Runner 2049», «Karsten og Petra lager teater», «A Bad Moms Christmas», «Elias og Storegaps hemmelig», «Snømannen», «Home Again», «Thor: Ragnarok», «Thelma», «Juleblod» og «IT». For å kunne kjøre så mange filmer i løpet av én dag vil både storsalen og lillesalen bli tatt i bruk.

– Er det noe du er spesielt fornøyd med i årets program?

– Ja, at det så mange gode barnefilmer på programmet, til sammen fire av dem. De er alle ganske nye og aktuelle filmer, pluss at vi også har førpremiere på «Ekspedisjon Knerten», som egentlig ikke har premiere før 17. november.

Kay Erling Ludvigsen har også valgt ut to filmer han mener passer godt for venninnegjengen.

– Det er de to filmene «A Bad Moms Christmas» og «Home Again», som jeg ser for meg kan passe for venninner som slår seg sammen for å gå på kino.

Kinosjefen anbefaler

Ludvigsene trekker fram en av filmene på programmet.

– Det er en film som har gått hos oss en stund, men som jeg tror mange ikke har sett. Jeg snakker om den norske filmen «Thelma», som er en veldig god film. Spesielt synes jeg hovedrolleinnehaver Eili Harboe gjør en fantastisk innsats. Så denne filmen vil jeg anbefale på det varmeste. Kall det gjerne for kinosjefens anbefaling, sier Ludvigsen, som også har noen hyggelig overraskelser på lur.

– Men disse overraskelsene må man gå på Den Store Kinodagen for å få vite hva er. Jeg sier ikke mer, slutter Ludvigsen.