Lune stemninger på Senja

Faktisk er det et privilegium å fremføre de stykkene man selv setter mest pris på.

kultur

Visst kan høststemningen bære preg av melankoli, men da setter man desto større pris på lys og varme. Det lot Ann-Sofie Godø og Knut Erik Sundquist seg inspirere av da de satte sammen sitt nye konsertprogram: «Høststemninger», som består av et utvalg stemningsfulle stykker fra den musikken de selv liker best. Og faktisk er det et lite privilegium å få fremføre akkurat de stykkene man selv setter mest pris på, forteller pianist Ann-Sofie Godø.

– Det er blitt høst, vi går mot mørketid, og da er det så fint å få litt vakker musikk. I Vangsvik har vi vært flere ganger, og vi gleder oss til å komme tilbake. Der har vi alltid så hyggelig publikum, og denne gangen er Vangsvik faktisk også siste spillested på turneen, forteller hun.

Humor og virtuositet

Noe av musikken vil publikum garantert kjenne igjen, og noe har de ganske sikkert aldri hørt før, mener artistene selv. Her fremføres både «Ack Värmeland du sköna» til «Fantasistykker» av Robert Schumann i en konsertopplevelse der humor og virtuositet går hånd i hånd.

Godø, opprinnelig fra Malmø, er utdannet pianist ved Malmø Musikhögskola, Musikkhøgskolen i Praha og UCLA i Los Angeles. Bassist Knut Erik Sundquist er internasjonalt anerkjent som en av de fremste utøvere på sitt felt og kjent som en improviserende «standup-bassist».

Klarinett

Schumanns «Fantasistykker» ble opprinnelig komponert for klarinett og piano, men er videre omskrevet for cello og piano – og nå fremført på piano og bass.

– Notene til «Ack Värmeland» fikk jeg fra en trompetist, men Knut Erik mente det var helt greit å spille den på kontrabass, sier Godø.

Med konsertlengde på i underkant av en time er alt lagt til rette for en komprimert skjønnhetsopplevelse i lun høststemning.

– Og med Knut Erik blir det jo alltid litt humoristisk, smiler Ann-Sofie Godø.