Inviterer til jubileumskonsert

kultur

Det gjør de ved å inviterer til en jubileumskonsert for 25-åringen i Tømmervik kirke fredag . Konserten har gratis inngang, men det er mulig for alle som ønsker det å bidra med frivillig kollekt ved utgangen.

Kantor Fredrik Lantz, som nå har sitt virke på Evenes i Nordland, er dirigent for flere kor, også på sitt nye arbeidssted. Der han leder fire barne- og ungdomskor og ett voksenkor. Men han tar seg også tid til å styre med korene Vennekoret og Young Voices i Sørreisa. Begge korene og dirigenten er invitert til å medvirke i konserten på fredag, der Lantz også skal gjøre et instrumentalinnslag på kirkeorgel. Han skal spille det han kaller et fartsfylt og muntert stykke av den franske komponisten Théodore Dubois.

«Har du fyr»

Når det gjelder de to korene i Sørreisa som Fredrik Lantz er dirigent for, så har de følgende på programmet.

– Vennekoret, som er kor for barn fra første til fjerde klasse, skal fremføre barnesangene «Vi bygger hus» og «Nå har jeg lyst til å synge igjen». Young Voices, som består av sangere som er litt eldre, skal fremføre sangen «Har du fyr», som også de har stor sans for. Men det er også lagt opp til et fellesnummer med to korene der de gjør sangen «Levende vann», forklarer Lantz.

Men det er flere som skal medvirke i konserten. Blant annet Ingvild Mathisen Moldsvor og hennes to døtre Mia Synnøve og Christina, Mia Solset Malik, Thea Henriksen-Schmid og Line Magnussen. Sistnevnte med et instrumentalinnslag på trompet.

Variert

Kirkemusiker Ingvild Mathisen Moldsvor, som i denne sammenhengen uttaler seg på vegne av kulturutvalget i Sørreisa menighet, sier at man kan vente seg en konsert med et variert repertoar.

– Den vil inneholde viser, gospel, musikaler og klassisk, en lett blanding av flere musikalske uttrykk. I tillegg skal Jarl Kato Solset, som er bestefar til Mia Solset Malik, fortelle om symbolikken i Tømmervik kirke.

Det hele avsluttes med bevertning i det man kaller Kirkestua vegg i vegg med Tømmervik kirke, der det skal serveres kaffe og kaker.