Ber folk «Hute seg ut» på fredag

- Det blir en uformell og hyggelig kveld hvor vi byr på noe enkelt å spise og så er det mulighet for å kjøpe forfriskninger i baren. Det blir allmenn quiz med lokale innslag, premier, og skravling, forteller næringskonsulent i Lenvik kommune Hege Vigstad, prosjektleder i Nordavind utvikling Nina Nikolaisen, prosjektleder i Profilgruppas trainee-program Rikke Steiro og barnebyutvikler Ulv Holmer.

«Hut dæ ut»-kvelden er et tiltak gjennom byregionprogrammet i Midt-Troms.

- På møter vi har hatt i byregion-prosjektet har mange uttrykt ønske om uformelle møteplasser og å bli kjent med andre unge i regionen. Om man ikke har et nettvekr her eller er integrert gjennom lag og foreninger så er det lett at man forlater regionen etterhvert, forteller Nikolaisen.

For alle

- Det er derfor vi nå tar initiativ til dette arrangementet; for å skape et hyggelig treffpunkt der kontakter kan knyttes. Målet er jo å få unge arbeidstakere til å bli i Midt-Troms, sier hun videre.

Hovedmålet er å nå unge arbeidstakere i regionen, men alle er velkommen.

- Og det er for alle i Midt-Troms, så vi håper at det også vil komme folk fra nabokommunene til Lenvik også, sier Vigstad.

De valgte å bruke det friske navnet «Hut dæ ut» for å fenge flere.

- Vi syntes det ble så kjedelig å kalle det for eksempel treffpunkt eller møteplass. Det er jo et uttrykk som rommer litt nordnorsk kultur, og så høres det litt uformelt og trivelig ut, sier Holmer.

- Kom alene eller ta med flere

De håper mange vil komme.

- Vi skal gjøre kvelden så hyggelig og uformell som mulig og vi oppfordrer alle til å komme. Kom alene, eller ta med deg vennegjengen, sier Nikolaisen.

De sier at det er fint om folk melder seg på arrangementet på Facebook-gruppa, men det er ikke et krav.

Og om kvelden blir en suksess ser de ikke bort fra at det blir flere «Hut dæ ut»-kvelder.

- Vi prøver oss nå med denne kvelden. Blir det bra oppmøte og en suksess så ønsker vi å videreutvikle det og arrangere flere slike kvelder, sier Nikolaisen.