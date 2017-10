En fast tradisjon - og en viktig sosial møteplass

kultur

I to tiår har Kunst- og håndverksmessa ikke bare vært en markedsplass, men like mye et treffpunkt for publikum og kunst, hvor også brukskunst inngår i ordets mest positive forstand, fra julepynten som igjen er å se like før november setter inn, bøker, ullester og strikkavotter, lefser og hjemmelaget godteri. For både utstillere og besøkende er den såkalte Sørreisamessa blitt en fast tradisjon – og for mange også en sosial møteplass: Trond og Anne-Lise Arstein fra Rossvoll i Målselv besøker flere messer i løpet av sesongen, både i Troms og i Nordland, men trives særlig godt i Sørreisa.

Se video: Folksomt på messa

Treffe naboene

– Det er jo liksom vår måte som pensjonister å treffe folk på. Hjemme sitter jeg i snekkerboden mens hun er inne og enten vever, strikker eller broderer. Når folk ikke lenger går på besøk til hverandre, er dette vår måte å ha sosial omgang på, smiler han.

Av de messene de besøker, er det særlig Sørreisa, Husøy og Bjerkvik som utmerker seg, mener han.

– Det er mye godt de samme folkene som kommer igjen og igjen. Salget er dessuten veldig bra, og siden det er her i nærområdet, treffer du også naboene her!

En av de beste messene

Per Mathis Oskal og Hjerttind Rein har vært på messa i en årrekke. Etter en god sommer er det godt å være messedeltager i hjemkommunen.

– Reinen var i veldig godt hold i fjor, og vi trodde vel at det var toppåret. Likevel ble det enda bedre i år. Det har vært en veldig god sommer for reinen med lite insekt. Snittvekten på kalven på 26 kg.

– Sørreisamessa er vel for oss en av de beste messene vi er på hele året. Den er viktig for oss, og så er det artig at det er «heime», forteller han.

Helge Tofthagen og Norsk bygd og tradisjonsmat har tatt veien fra Østlandet og nordover. Faktisk er det første gangen de er så langt nord på en messe. Turneen fortsetter videre opp mot Finnmark. Tofthagen skryter av mottagelsen i Sørreisa:

– Vi kom hit litt tidligere enn vi skulle på fredag, men ble møtt med positivitet og hjelp til oppstiling av campingvogna. Bare dét er koselig – at starten er så god.

Dermed vises også et viktig poeng som du ofte opplever som messedaltager: At arrangørene tar vare på utstillerne, gir seg gjerne utslag i hvorvidt de kommer tilbake til neste år eller ikke. Både publikum og utstillere er gjensidig like viktige, påpeker Tofthagen.

– Her er det blide, trivelige folk, og da ligger alt til rette for en fin helg, sier han.

Like populær

Det er fotballgruppa til Sørreisa idrettslag som arrangerer Kunst- og håndverksmessa, og messeleder Charlotte Jakobsen kan med rette være stolt over årets utgave og det dugnadsapparatet som stiller opp år etter år.

– I år har vi 65 utstillere, både nye og gamle som er kommet til. At messa fortsatt er like populær, viser den lange ventelista: Hvis noen av utstillerne skulle trekke seg, er det alltid andre som vil ha plassen!

I år er det 20-årsjubileum, men i folkelig stil er det ikke lagt opp til noen markering.

– Men vi har lotteri på inngangsbilletten. Vi premierer de besøkende, ler Jakobsen.