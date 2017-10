Stinn brakke og god stemning på gospelkafé

kultur

Privilegium Gospel med band, inviterte i fjor til Gospelkafé i peisestua på Senja videregående og det ble en ble en så stor suksess at de gjentok det i år. Og det var tydelig at publikum satte pris på det.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at det kom like mange i år som i fjor og at det er mange nye fjes her. Da føler du at det ikke er en klubb, men et åpent møtested. Her er det mange som ikke er med i metodistkirkas menighet eller i nettverket rundt Privilegium Gospelkor. Dette er ingen gudstjeneste, men en kafé. Men et godt ord på vegen er godt å ha, og det vil vi få, kunne korets leder og dirigent, Lise Løvland, fortelle til Folkebladet.

Gospelkoret

Etter korets åpningnsnummer hilste Løvland de omkring 100 tilhørerne velkomen, før koret gledet tilhørerne med “If Jesus say yes, nobody can say no”, med Nathali Donafien fra Haiti som vokalist, mens både koret og publikum klappa takta.

Det ble så en pause, hvor man kunne nyte de godsakene kaffen hadde å by på og få kjøpe lodd.

Silje Lange og Alf-Tore Kristoffersen kunne by på nystekte sveler.

– Det er første gangen vi lager sveler, så du kan si at vi er under opplæring. Men oppskriften vi har er meget bra, det er Gibostad musikkforenings sveleoppskrift, som de har brukt i mange år, så svelene anbefales på det varmeste, kunne en salgsvilling Alf-Tore Kristoffersen fortelle.

Man kunne også få kjøpt kaffe og kaker og for de som ikke var skremt av vinteren som lava ned utenfor vinduene, så var det etter krav fra de yngste også en egen isbar.

Charlotte Mathisen og Christina Moldsvor fylte papptallerkener med all den is man kunne ønske seg.

Gode ord

Så var tiden kommet for koret igjen og det var sanger for både koret og de frammøtte. Blant andre en sang Roy-Frode Løvland har skrevet og komponert, ”I know in my heart” og den sang først koret, så de frammøtte og så alle sammen.

Prest i Metodistkirken på Finnsnes, Roy-Frode Løvland, holdt en appell, hvor han leste et par bibelsteder og fortalte om en dame som trodde på Jesus men ikke på Gud, fordi Gud var et for diffust begrep. På en tur i skogen snakket hun til Gud inni seg og opplevde at hun fikk svar.

– Gud er ikke en person noen kan se, men en kraft man kan føle inni seg, sa han blant annet.

Privilegium og de frammøtte sang ”Hjerteslag” sammen og så var det kafépause igjen.

Donere

Gospelkoret Privilegium har satt seg som et mål å donere 4.000 kroner i måneden til Prosjekt Haiti, drevet av Ingvill Konradsen Ceide og Nina Konradsen. De har starta med et kor som heter Zing Haiti og alle barna som deltar i koret får mat. Pengene fra Privilegium Gospel går til den maten.

Prosjekt Haiti hadde sin egen avdeling, et bord hvor de solgte hjemmestrikka lester, votter, skjerf og en masse andre håndlagde produkter.

– Jeg er godt fornøyd med frammøtet og bare loddsalget ga oss de 4.000 kronene vi hadde satt oss som mål. Så da er vi godt på veg til neste måneds donasjon også når vi tar med kafé salget, sa en tydelig tilfreds Lise Løvland.

Privilegium Gospel avsluttet gospelkafeen med flere sanger og den siste var ”Get together”, hvor de frammøtte deltok i refrenget.

En god anmodning til oss alle.