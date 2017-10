Med grøss og gru for små og store

kultur

Det opplyser kinosjef Vidar Fagerli ved Heggelia Kino, som legger til at de nok er litt tidlig ute med markeringen av dagen.

– Halloween i Norge arrrangeres jo egentlig tirsdag 31. oktober, men jeg tror folk flest har mye bedre tid til å gå på kino en søndag i stedet for en vanlig hverdag og arbeidsdag, sier kinosjefen.

– Som jeg sikkert har sagt før så gjør vi dette for å gi noe tilbake til de som bruker kinoen vår, som både militært personell og sivilbefolkningen gjør. Vi ønsker å gi et bredest mulig tilbud som spenner fra filmer for barn til godt voksne. I dette tilfellet seniorkino.

På en kinovisning i Halloween-ånd er det naturlig nok grøss som står i sentrum.

Grøss for alle

– Men vi har utformet programmet slik at det både skal være grøss som passer både for små og store. Derfor åpner vi Halloween-visningen med animasjonsfilmen «Hotel Transylvania», som ikke er mer skummel enn at barn kan se den.

Film nummer to i rekken mener Fagerlig passer for en litt eldre seergruppe.

– «Rom 213» er en passe spennende grøsser for denne målgruppa.

Neste film er «Annabelle 2: Creation», som har 15 års aldergrense og ikke egner seg for barn.

– Den nest siste filmen vi kjører på søndag er den norske grøsseren «Huset», som heller ikke er for sarte sjeler.

Den aller siste filmen er også norsk, og har til og med samme regissør som «Huset».

Regissør og skuespillere

– Det er skrekkfilmen «Juleblod», som jeg er litt spent på. Og som skal være like morsom som skremmende. Den har ikke premiere før 3. november, så man får altså også en førpremiere med på kjøpet hvis man går på kino søndag, påpeker Vidar Fagerlig.

På denne filmen får han også besøk av filmens regissør og to av skuespillerne.

– Disse er regissør Reinert Kiil og skuespillerne Marte Sæteren og Sindre Olav Fredriksen, som skal introdusere filmen for publikum. Altså enda en grunn til å gå på kino førstkommende søndag.