Fargerik åpning på festivalen

Torsdag 9. november er det duket for åpningsforestillingen av Arvid Hanssen-festivalen.

– Vi har kalt den for «Mørketidsfolk», og i det ligger det blant annet at den fokuserer på urfolkkultur i nord. Også på kulturen i den nordligste delen av Russland, der vi får besøk av danse- og folkemusikkgruppa Khayan fra byen Naryan-Mar i Nenets. Dette er en meget fargerik gruppa som verken vi i Norge eller andre land har fått besøk av før, og å få dem hit er noe av det mest kompliserte jeg har jobbet med. Men på grunn av god hjelp fra Barentssekretariatet og den norske ambassade i Moskva lot det seg gjøre, forteller Odd-Halvdan Jakobsen, som har hovedansvaret for å sy sammen åpningsforestillingen.

Norske innslag

Jakobsen sammenligner kulturen i dette området med den samiske.

– Khayan er en gruppe som tar vare på og viderefører den spesielle kulturen i dette området. Og jeg kan garantere at de som går på åpningsforestillingen får en opplevelse de aldri har hatt før.

Men det vil også være innslag fra Norge i åpningsforestillingen.

– Det skal blant annet formidles tekster av Arvid Hanssen. Det er det norske ungdommer og voksne som skal gjøre.

– Har du noen navn her?

– Dette er noe vi fortsatt jobber med, jeg har en del kandidater på blokka, men synes det er for tidlig å gå ut med navn før alt er hundre prosent i boks.

Kunstprogram

Det vil også være et kunstprosjekt i forbindelse med åpningsforestillingen.

– Dette er noe vi har gjort flere ganger tidligere, der vi hele tiden har gått inn i samarbeid med ulike skoler. Denne gangen har vi inngått et samarbeid med ungdomsskolen ved Norborg videregående skole, som faktisk kommer til å jobbe med kunstprosjektet helt fram til åpningsforestillingen.

– Jobber de også ut fra et mørketidsfolksperspektiv?

– Ja, fra det kalde innland til den våte kysten. Kunsten deres skal både vises fram i selve forestillingen, i foajeen i Kulturhuset og ute.

– Ute?

– Ute skal elevene gjøre intet mindre enn å bringe tilbake sola som er blitt borte i mørketida.