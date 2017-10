Klart for den 20. messa i rekka

kultur

Det opplyser messesjef Charlotte Jakobsen, som sier at det ikke kommer til å bli en stor markering av jubileet.

– Vi legger opp til å trekke noen premier på billettene. Ellers gjør vi ikke noe ekstra ut av at messa er 20 år i år.

65 utstillere

Det er som vanlig Sørreisa IL Fotball som står som arrangør av Kunst- og Håndverksmessa, som også er idrettslagets største og viktigste inntektskilde hvert eneste år.

– Hvor mange utstillere har dere i år?

– Med en rask grovtelling ser det ut til at det er omlag 65 utstillere. Da er plassen både i idrettshallen og kulturhuset fylt opp, pluss de som stiller ut utendørs. Så messa er så stappet som den kan med utstillere.

– Hvor mange er i sving for å arrangere en slik messe?

– Jeg har ikke akkurat tallet, men det er mange. Både unge og voksne, hele idrettslaget trår til hvert år for å avvikle den på en best mulig måte.

Kunst og håndverk

– Dere har også en del utstillere som stiller ut kunst på messa.

– Ja, og her går det mest i kunst i form av malerier og foto. Messa kan tilby det meste av håndverk, tre og matprodukter. Og så har vi jo noen boder som tilbyr lokal litteratur, som Sørreisa Historielag gjør hvert eneste år. Men vi pleier også å få besøk av noen lokale forfattere.

Bevertning og det sosiale er en viktig det la Kunst- og Håndverksmessa i Sørreisa.

– Foajéområdet i kulturhuset er satt av til kafédrift. Med såpass lang åpningstid både lørdag og søndag har man jo god tid til både å se på produktene som selges og spise og kose seg. Men lørdag er og har alltid vært den dagen da flest besøker messa vår. I de senere år er det vanligvis omlag 1.400 mennesker innom messa i løpet av de to dagene den holder åpent.

Trofaste utstillere

Charlotte Jakobsen kan fortelle om utstillere som kommer igjen og igjen.

– Hvor stor rolle spiller været for oppmøtet på messa?

– Jeg tror at det spiller en ganske stor rolle. Hvis det slår til med vind og snø og uvær er det sikkert færre som setter seg i bilen for å dra på messa. Spesielt som bor litt langt fra Sørreisa. Men det er uansett best med godt vær også på en messe der det meste er innendørs. Ingen tvil om det.