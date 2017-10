Byr på bevertning og gospel

kultur

Det skjer førstkommende søndag 29. oktober, og er den andre sangkafeen Metodistkirka på Finnsnes arrangerer i lokalene til den videregående skolen i Finnfjordbotn. Ungdomskoret Privilegium Gospel stiller med alle sine medlemmer, og to av disse er Hannah Knoph og Ane Dahlø, som også medvirket i den første kafeen. De har vært medlemmer i koret i henholdsvis fem og fire år.

Stiller opp

– Det var skikkelig trivelig, vi serverte gjestene og hadde flere sanginnslag på kafeen, forteller Ane Dahlø.

– Det som slo meg var at så mange kom på kafeen. Det var artig, og noe jeg ser fram til å være med på i år også, sier Hannah Knoph.

Metodistprest Roy-Frode Løvland er imponert over menigheten sin.

– Når jeg luftet forslaget om kafeen i fjor fikk jeg en veldig positiv reaksjon. Alle svarte: Ja, det gjør vi. Denne kafeen er jo også søndagen gudstjeneste for vår del, så jeg kommer til å si noen få ord, forklarer Roy-Frode Løvland.

– Hvor mange gikk på denne kaféen i fjor?

– I fjor kom det 150 mennesker, noe vi syntes var et veldig godt oppmøte. Og vi håper jo at det kommer like mange og helst flere i år. Inntektene av kafeen går jo til et veldig godt formål, som er et barn- og ungdomskor på Haiti som vi støtter økonomisk.

Isbar

– Var det mest mennesker fra metodistmenigheten som kom?

– Det kom nok en del fra menigheten, pluss venner av disse. Men det var også mennesker der som jeg aldri har sett før og derfor ikke tilhører menigheten. Men det må understrekes at denne kafeen er vidåpen for alle enten de går i Metodistkirka eller ikke.

– Privilegium Gospel byr på sanginnslag. Hva ellers kan dere by på?

– Kafeen vår, som nok er mye mer livlig enn en vanlig kafé. Der kan vi blant annet friste med bakst og egen isbar der barna kan krydre isen sin med et utvalg av godt tilbehør som hører med. Kaffe og brus selger vi selvsagt også.