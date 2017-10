kultur

Det er på Skreien spiseri det hele skjer førstkommende lørdag. Krister Viken i URock produkctions har bare lovord å si om artisten.

– Han er musikeren og artisten en alltid kan regne med. Når lysene tennes på scenen, og de magiske hendene starter å pumpe på pianoet, da våkner entertaineren, beskriver Viken.

Nesten utsolgt

Viken opplyser om at billettsalget har gått veldig bra.

– Pubkonserten er nesten utsolgt. Han har også med seg gitaristen Rune Bræck på scenen. Her kommer artist og publikum til å møtes til en hesfig konsert hvor alt er mulig. For å si det slik er ingenting planlagt og det kan godt dukke opp låter som de aldri før har fremført. Men jeg har all tro på at de erfarne musikerne mestrer dette godt, sier Viken.

Egne låter

For de som kjenner til Ackles og hans musikerkarriere, vil det også bli servert låter fra hans egen repertoar.

– Det blir «Lørdag & Rock´n Roll», «Hey you» og «Betina» for å nevne noen. I tillegg blir publikum tatt med på en rundreise i rock´n roll hvor vi møter på artister som Jerry Lee Lewis, Elvis, Little Richard og Chuck Berry, lokker Viken.