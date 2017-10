Bytter arena for å feire jubiuleum

kultur

Det opplyser Hugo Nordnes på ute- og konsertstedet Pinne på Finnsnes.

– Etter at det ble klart at det ikke ville bli noe nytt show i Kulturhuset på Finnsnes ringte jeg Frank Arne Olsen og spurte om det lot seg gjøre å få til noe her. Han syntes at det var en god idé, så førstkommende lørdag 28. oktober opptrer Honningsvågrevyen på den store scenen nede på Pinne, forklarer Nordnes, som sier at arrangementet også er en slags ilddåp for lokalene nede etter oppussingen som har vært.

– Vi har blant annet hevet nedsekningen i gulvet som var foran scenen til samme nivå som resten av gulvet i lokalet, og investert en del i lyd og lys. Etter dette synes jeg at lokalet er blitt både koseligere og mer sosialt.

Tak

Hugo Nordnes har satt et tak på 200 billetter til showet med Honningsvågreveyn.

– Det har vi blant annet gjort for at det skal være sitteplasser til de som ønsker det.

– Hva tror du om oppmøtet til dette showet?

– Jeg regner med at alle billettene blir solgt. Vi har allerede solgt ut halvparten av dem, så jeg tror det bli stinn brakke på lørdag.

Hugo Nordnes mener også at dette er et show som passer bedre i settingen man har på Pinne enn i kulturhuset.

– Det blir jo en annen og mer intim og sosial setting hos oss enn i kulturhuset, pluss at latteren sitter løsere på et bevertningssted enn i de mer sterile omgivelsene i offentlig rom som salen i et kulturhus.

Fartstid

– Hva inneholder dette showet?

– Sketsjer som Honningsvågrevyen har produsert i løpet av sin lange fartstid i humorgamet. Jeg kan ikke gå i detalj på programmet fordi jeg ikke er oppdatert på det. Men de som liker og kjenner Honningsvågreveyen vet vel omtrent hva de kan vente seg. Personlig ser jeg fram til besøket av den, og er sikker på at dette kommer til bli en meget munter aften på Pinne.

– Hvor lenge skal de holde på?

– Vanlig showtid, som er omlag halvannen time. Så her er det bare å benke seg til for en god latter.