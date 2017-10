Har samlet oppskrifter i over 30 år

kultur

Linda Juanette Lande er fra Skognes på Senja. Hun er utdannet produsent, og har blant annet jobbet med film og foto. «Nordnorsk Julemat», med undertittelen «Nye og gamle tradisjoner» er hennes første bokutgivelse.

Bok om julemat

– Linda tok kontakt med meg og sa at hun skulle skrive en bok som handlet om julemat og juletradisjoner i Nord-Norge, noe jeg synes var en veldig god idé. Linda har jobbet mye med denne boka, som jeg synes er blitt en skikkelig praktbok, sier utgiver Ronny Trælvik i forlaget Bok i Nord.

Helt konkret har Linda Juanette Lande jobbet med boka i to år, men grunnlaget til den ble lagt lenge før det.

– Jeg har samlet oppskrifter fra Nord-Norge i over 30 år, og har også en matblogg. Jeg merket at interessen for tradisjonsmat fra landsdelen er veldig stor, forteller forfatteren, som også har tatt alle bildene som er i boka.

– Det betydde at jeg først måtte lage alle rettene, dessertene og kakene som er i boka slik at jeg kunne fotografere dem. Jeg måtte også prøve ut oppskriftene for å sjekke om alt var som det skulle.

Tradisjonsmat

– Hvor lokal er disse oppskriftene. Er det såkalt kortreistmat?

– Noen av oppskriftene er lokale, mens resten er hentet fra hele Nord-Norge. Jeg begynte med godt over 140 oppskrifter, men måtte kutte dette antallet ned til 102. Ellers hadde dette blitt en murstein av en bok.

Noen av oppskriftene og tradisjonene i boka er av nyere dato, mens andre går langt tilbake i tid.

– Tradisjoner som dette er jo noe vi alle har et forhold til, med meninger om hva som hører jula til, påpeker Ronny Trælvik.

– Når det gjelder julemat og juletradisjoner så er det slik at de aller fleste har slike. Men samtidig som vi viderefører tradisjoner vi har vokst opp med så tar vi også til oss noen nye, så det er en viss utvikling sier Lande.

Det man hadde

– Så hva er den ultimate julemiddagen i Nord-Norge i dag?

– I dag er det pinnekjøtt, kveite, lutefisk og ribbe. Men det har ikke alltid vært slik, pinnekjøtt og ribbe er noe vi har innført sørfra. Før i tiden, da det var mindre penger blant folk flest, brukte man det man hadde, som småsteik og pølser. Noe som jo var skikkelig god julemat for familier som ellers spiste fisk stort sett hver eneste dag, påpeker Lande. Hun har også intervjuet en del mennesker om deres juletradisjoner.

– Derfor er dette mye mer enn bare en kokebok med oppskrifter og fremgangsmåte. Det er en bok som tar for seg alle tradisjonene som er knyttet til jula her nord, med de ulike merkedagene som den inneholder. Og minnene fra sin barndoms jul som de jeg har intervjuet deler med leserne.

Varer lengre

Linda Juanette Lande minner om at jula varer lenger nå enn tidligere.

– Før begynte jula på lillejulaften og var over etter noen få dager. Nå varer den fra begynnelsen av adventstiden til Kjerringjuldagen, en tradisjon man spesielt hadde i Nord-Norge, forklarer Lande.

«Nordnorsk Julemat» ble lansert mandag denne uka.

– Den selges på vanlige måte i bokhandlere og på nettsiden til Bok i Nord. Siden Linda jo er fra Senja selges den også på noen butikker der, forklarer Ronny Trælvik.

– En viktig bok å ha til juleforberedelsene?

– Ja, man kan enten anskaffe den nå eller kose seg med den i jula og ta den i bruk for fullt neste år. Mitt håp er at den både skal være koselig og nyttig lesning, sier Linda Juanette Lande.