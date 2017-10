kultur

Det opplyser Paul Dahlø, som er styreleder i Sørreisa Skolekorps.

– Norges Musikkorps Forbund, Nord-Norge, avviklet lørdag som var Nordnorsk Mesterskap 2017 i Narvik. Dette er en årlig ting, og Sørreisa Skolekorps har tidligere klart å komme så høyt som fjerde- og tredjeplass. Men i år gikk de altså helt til topps, forteller styrelederen.

Det vil si at Sørreisa Skolekorps ble nummer en, og nordnorske mester i klassen for Skolekorps.

– Men også BLÆS, som består av en gruppe av de eldste musikerne i Sørreisa Skolekorps, gjorde en hederlig innsats, og ble nummer tre. BLÆS fikk dessuten Publikumsprisen.

Av de fire prisene som ble delt ut, gikk altså tre til Sørreisa . BLÆS-gruppa var således delaktig både i første og tredjeprisen, påpeker Paul Dahlø.

– Hva skal til for å få Publikumsprisen?

– At man gjør god figur rent musikalsk er jo selvsagt helt overordnet. Men i dette tilfelle tror jeg at et danseinnslag levert av noen av medlemmene i BLÆS også falt i smak hos publikum. Det frisket veldig opp i fremføringen.

Gode resultater

– Skolekorpset gjorde en meget god framføring, og det samme gjelder dirigent Kirsti Karlstad Vaeng, som har ledet dem fram gjennom øvinger til dette gode resultatet. De fikk meget god omtale for sitt repertoar og sin framføring, der dommerne bruker et poengsystem som fanger opp alle sider ved framføringen. Hvert korps hadde femten minutter til rådighet for sin framføring.

I alt var de ti skolekorps som deltok i klassen for Skolekorps. Fra Midt-Troms deltok i tillegg til Sørreisa Skolekorps også Finnsnes Skolemusikkorps.

– Finnsnes Skolemusikkorps fikk også meget god omtale, men nådde bare nesten til pallen denne gangen.

Det var også en egen klasse for generasjonskorps eller voksenkorps, der Midt-Troms Brass deltok.

– Dette korpset har medlemmer fra de fleste korpsene i Midt-Troms, og er et prosjektkorps. De nådde i år opp til fjerdeplass, så også de gjorde det meget bra. Klassen ble vunnet av Tromsø Janitsjar, med Kila fra Harstad på andreplass.

Inspirasjonskilde

– Dette må vel være en stor inspirasjonskilde for korpsene fra Sørreisa?

– Det er klart at det er det. Det gir inspirasjon til å gå på med krum rygg og satse friskt fremover. Men både skolekorpset og BLÆS har stått på og øvd, og fortjener virkelig den hederen de har fått. Det var nok mange stolte foreldre fra Sørreisa i Narvik denne lørdagen.

– Kan du forklare litt nærmere hva slags prosjekt BLÆS egentlig er?

– Det er som sagt en gruppe som består av de eldste musikantene i skolekorpset. Grunnen til at de har dannet en egen gruppe er at de skal slippe å terpe på nybegynnerting hele tiden, og gjøre ting som er mer musikalsk utfordrende. I skolekorps kommer jo hele tiden nye og uerfarne korpsmedlemmer til, der noen må læres opp nesten helt fra bunnen.

Dahlø understreker også at det er veldig sosialt å spille i korps.

– Vi legger stor vekt på at det skal være fint å spille i korps med et godt og hyggelig miljø.