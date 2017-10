Ute med nytt konseptalbum

kultur

Ohmwork er klare med ny plate på dobbel vinyl. Konseptalbumet får mye skryt i plateanmeldelsen fra iTromsø, og belønnes med terningkast fem.

Bandet spilte også nylig under årets Rocktober-arrangement på Finnsnes.

«...selv om bandet ikke er redd for å vise sine inspirasjonskilder – Rainbow (med Ronnie James Dio på vokal!), Thin Lizzy, Iron Maiden og alt som godt var på 80-tallet – er de heller ikke redde for å leke seg med sjangeren. Den eventyrlystne musikkelsker vil finne mange timers glede med denne utgivelsen, for den vokser for hver runde på spilleren...» , skriver Åsgeir Johansen som har anmeldt plata for iTromsø.