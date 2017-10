Skal tilbake til 90-tallet

kultur

Sumafest ble arrangert første gang i fjor etter et initiativ fra Christian Larsen.

– Det ble utsolgt i fjor, da vi hadde lagt ut 800 billetter for salg. I år hadde vi økt antall billetter til tett på 850, men også disse er utsolgt, opplyser Christian Larsen, som selvsagt er veldig godt fornøyd med interessen for arrangementet.

God respons

– Vil dere fortsette med å arrangere Sumafest?

– Med den responsen og de gode tilbakemeldingene vi har fått vil vi gjerne det. Så lenge folk vil ha Sumafest skal de få Sumafest.

Det er musikk fra 90- og tidlig 2000-tall DJ-ene serverer på Sumaloft. Blant annet fordi arrangementet har alle rettigheter på drikkevarer er aldersgrensen satt til 23 år.

– Er det voksne mennesker som besøker dette arrangementet?

– Ja, jeg vil si at snittet ligger på 30 pluss. Men andre som kommer er del år eldre enn det. Musikken vi spiller er jo det som ble spilt på Sumaloftet på Finnsnes da de var ung. Det er noe spesielt med 90-tallet og den musikken som ble laget da. Det virker som om mange liker et gjenhør med den.

DJ-er

DJ-ene på Sumafest er Christian Larsen selv og Jon Erik Evenstad.

– Vi var jo DJ-er på Sumaloftet på Finnsnes i den tiden denne uteplassen ble drevet. Det samme var de som står i baren på Sumafest. Ja, vi har til og med på oss de samme t-skjortene som vi brukte der, påpeker Larsen.

– Kan det være at mange savner Sumaloftet og måten det ble drevet på?

– Jeg tror det. Sumaloftet var en veldig spesiell plass og hadde en betjening som folk satte pris på. I forbindelse med jobben er det mennesker jeg snakker fra Østlandet som spør etter Sumaloftet. Det er sikkert mennesker som avtjente verneplikten nordpå, og fremdeles husker utestedet.

De små timer

Sumafest begynner på forholdsvis tidlig kveldstid og varer langt ut i de små timer godt over midnatt.

– Vi kan ikke gjenskape lokalene i Sumaloftet, men gi folk en svært god opplevelse på musikk, lyd og lys. Vi har også et stort dansegulv folk kan svinge seg på. Det er plass til flere enn 850, men vi vil at gjestene skal ha god plass å bevege seg på. Stapper man lokalet går det ut over trivselen.