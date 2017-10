Feirer 20-årsjubileum

2017 er et jubileumsår både for samer kvener og Troms Historielag

Ifølge leder Dag Martinsen i Sørreisa Historielag, som også sitter i styret for Troms Historielag, var det også på Finnsnes Hotell det hele startet.

– Troms Historielag ble stiftet på Finnsnes Hotell, og Troms Historielag har senere lagt seminarer dit. Blant annet grunnlovsseminaret i 2014. Og det store jubileumsseminaret lørdag 4. og søndag 5. november er også lagt dit, forklarer Dag Martinsen.

– Er dette seminaret også åpent for alle som ikke er medlemmer i noe historielag.

– Ja, det er åpent for alle interesserte. Vi regner med at lørdagen er mest interessant for ikkemedlemmer, da det skal være flere foredrag denne dagen. Søndag går mest på presentasjon av historielagene og hvilke prosjekter de jobber med akkurat nå.

Lørdag er det også lagt inn lunsj og kaffepauser. Dagen avsluttes med jubileumsmiddag.

Foredrag

Lørdag skal det være foredrag av stipendiat ved Institutt for Språk og Kultur, Harald Lindbach, generalsekretær i Norske Kveners Forbund, Ivar Johnsen, spesialrådgiver i kulturarv, Bente Nordhagen, og styreleder i Landslaget for Lokalhistorie, Elin Myhre, mens Frode Bygdnes fra Troms Historielag skal snakke om prosjekt Trondeneleiren på seminaret andre dag, som er søndag.

– Temaene som blir tatt opp i foredragene burde ha allmenn interesse, så vi regner med at en del mennesker har lyst til å delta på dette seminaret, sier Dag Martinsen.

Jubileumsår

I 2017 er det flere jubileer som skal markeres.

– 2017 er jubileumsår både for samer, kvener og Troms Historielag. Det er 100 år siden samene organiserte seg i Trondheim, det er 30 år sidene kvenene fikk sin egen organisasjon og altså 20 år siden Troms Historielag ble stiftet, forklarerFrode Bygdnes i Troms Historielag, som sier at dette også vil bli fokusert på i seminaret.