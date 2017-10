– Viktig arena for presentasjon og salg

kultur

Det skjedde omtrent samtid som i fjor og årene før.

– Vi får alltid årboka og kalenderen en uke før Kunst- og Håndverksmessa i Sørreisa åpner. Det er en viktig arena både for presentasjon og salg av dem, forklarer leder Dag Martinsen i Sørreisa Historielag.

«Årbok for Dyrøy og Sørreisa» gis i år ut for 16. gang, mens «Sørreisakalenderen» har en ett år lengre historie.

– Årboka kommer ut i et opplag på 600 eksemplarer, mens kalenderen trykkes i et opplag på 400. Det har vist seg å være tilstrekkelig, vi pleier alltid å ha igjen 60-70 årbøker hvert år.

Det er som vanlig lagt opp til en lansering av årbok og kalender på Kramvigbrygga. I år skjer det tirsdag 24. oktober.

Samarbeid

– Samarbeidet mellom dere og Dyrøy Historielag fungerer godt?

– Ja, det gjør det. Vi har nok kunnet fylle en årbok med stoff bare fra Sørreisa, men vi synes det fungerer godt med årbok med like mye stoff fra begge kommunene. I år har vi for eksempel fått inn så mye stoff at det ikke blir plass til alt i denne utgaven av årboka.

– Er det noe du vil trekke fram i årets utgave?

– Da vil jeg trekke fram artikkelen om to arbeidsplasser som tidligere var svært viktig for Sørreisa, nemlig Holmemo-slippen og betongvarefabrikken. Den er skrevet av Gunvald Bråthen, så nå dessverre er gått bort, og som i en årrekke har vært en trofast leverandør av artikler til årboka. Som regel to artikler i hvert eneste eksemplar.

Gaveartikkel

Både årboka og kalenderen er viktige gaveartikler.

– Mange kjøper dem for å gi dem som farsdaggave eller julegave. Og hvert år sender vi en hel del eksemplarer til sørreisaværinger som har bosatt seg andre steder i landet.

– Hvordan jobber redaksjonen med årboka?

– Det skjer på den måten at vi har en årbokredaksjon som består av tre medlemmer fra Dyrøy Historielag og tre fra Sørreisa Historielag. Sentral i dette arbeidet er Åse K. Kristiansen fra Dyrøy og Elin Myhre fra Sørreisa. Sistnevnte er også ansvarlig redaktør for årboka.

Årbokredaksjon består også av Hanne Marie Eriksen, Liv Irene Jensen, Robert Chruickshank og Vigdis Sæbbe.