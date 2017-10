Vender hjem for å feire kulturhuset

kultur

Sørreisa damekor står som arrangør for pubkvelden, og hit kommer nettopp flere av Sørreisas artister som vokste opp med kulturhuset og som siden gjorde karriere i nasjonal målestokk.

Stor interesse for poledance - les saken her.

Pubkvelden er lagt til en stemningsfull intimsfære i foajeen i kulturhuset, og på scenen står bandet How To Kiss A Frog etterfulgt av Elin Synnøve Bråthen og Rosie Grønvoll, ledsaget av et konseptband bestående av lokale musikere.

Elin Synnøve Bråthen har siden debuten som soloartist i 2007 flere utgivelser bak seg, nå sist albumet "Perfect Addiction" fra 2016. Rosie Grønvoll er utdannet musikalartist og sanger med mye arbeid i både inn- og utland. Hun har medvirket i musikaler på Folketeateret i Oslo og hadde også en rolle i Mary Poppins. De senere årene har hun blant annet drevet med danse-workshops. How To Kiss A Frog varmer opp før Bråthen og Grønvoll bidrar med til sammen fire sett.

– Vokalsterke

– De forskjellige settene har ulik profil: Her blir det ett sett med nordnorske låter, det blir hits fra de siste tiårene, det blir flerstemte, groovy låter og mye i ny innpakning med kreativ instrumentering. Dessuten utnytter vi at vi er «vokalsterke». Det vil si at det ligger godt til rette for fin harmonisering med mange stemmer, forteller Lise Løvland, som sammen med Roy-Frode Løvland, Odd Eivinn Vaeng og sangsolistene utgjør kveldens konseptband.

Damekoret selger billetter på forhånd, mens kafébord, koselys og skjenkebevilling danner den uformelle rammen denne fredagskvelden.

Bandet How To Kiss A Frog, som innleder med sitt repertoar, har besetning fra både Sørreisa og Lenvik og består av Dina Bråthen, Ida Sørgjerd og Marie Bråthen.