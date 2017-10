- Var så nydelig at jeg ønsket et gjenhør

kultur

Det er prost i Senja prosti, Sigurd Skollevoll, som har tatt initiativet til konserten. Han har forsøkt å få med seg flest mulig representanter fra prostiet.

– De jeg har fått med i denne konserten er Dyrøy Korforening, Finnsnes Korforening, Sørreisa Damekor, Finnsnes Kirkes Ungdomskor & Band, Gudrun Falch og Ivar Jarle Eliassen. Sistnevnte skal naturlig nok traktere orgelet i kirken, forklarer Skollevoll.

Det som markeres er den religiøse omveltningen fra katolisisme til protestantisme i deler av Europa.

– Sentralt i denne prosessen står Martin Luther. Han var prest, munk og professor i teologi. I tillegg skrev han tekst og melodi til flere salmer. Det var han som tok et oppgjør med avlatshandelen, og oversatte Bibelen fra latin til tysk slik at alle skulle få en mulighet til å lese den selv i stedet for å den tolket av andre. Det var jo få som kunne latin, det var de lærdes og universtitetenes språk. Dette skjedde i 1517, og det er i år akkurat 500 år siden, forklarer Sigurd Skollevoll, som legger til at dette markeres over hele verden.

Bredt repertoar

Når det gjelder konsertrepertoaret så mener Sigurd Skollevoll at det har ganske stor spennvidde.

– Vi kan vente oss alt fra viser, folketoner, salmer, latinsk hymne, klassisk, Bjørn Eidsvåg, Petter Dass, afro-amerikansk spiritual, Benny Anderson og Martin Luther. Fra sistnevnte har vi plukket salmen «Vår Gud han er så fast en borg». Det må også understrekes at konserten har fri inngang, men om ønskelig er det mulig å bidra med frivillig kollekt for de som måtte ønske det.

Det hele åpnes med preludium av Johann Sebastian Bach, fremført av Ivar Jarle Eliassen på kirkeorgel.

– Er du kveldens konferansier?

– Jeg skal binde det hele sammen, og kommer nok til å si noen ord om Martin Luther og reformasjonen mellom de musikalske innslagene.

Musikkønske

Når det gjelder noe av det som Finnsnes Ungdomskor & Band skal fremføre så har prosten kommet med et klart ønske i den anledningen.

– Jeg var til stede under avslutningskonserten på Arvid Hanssen-festivalen i fjor. Der fremførte kirkens ungdomskor visen «Har du fyr» av Ola Bremnes med et nytt arrangement skrevet av Jon Blamire. Det var så nydelig å høre på at jeg har ønsket meg en gjenhør på denne konserten. Noe jeg også får.

Gudrun Falch, som er den eneste vokalsolisten, skal fremføre låtene «En tåre renner fra ikonet» og «Jag kan icke räkna dem alla».

Alt i alt tror Sigurd Skollevoll at det vil være en fin musikalsk miks i Finnsnes kirke i kveld. Der kan man også kan lokke med kirkekaffe i menighetssalen etter at konserten er ferdig.

Sigurd Skollevoll håper på godt oppmøte.