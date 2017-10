Byr på førpremiere på Den Store Kinodagen

kultur

Den Store Kinodagen er et tilbud som er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Film & Kino, kinoene og filmdistributørene. Den arrrangeres alltid den første lørdagen i november, da alle filmene vises til halv pris. Siden tilbudet ble etablert i 1987, er Den Store Kinodagen 30 år i år.

– Datoen for Den Store Kinodagen i år er lørdag 4. november, og i år kan vi by på mange ferske filmer som ligger nært opp til premieredatoen. Vi kan også by på en førpremiere, som er en helt ny film om Knerten. Den heter «Ekspedisjon Knerten», og har egentlig ikke premiere før 17. november. Men her har man altså mulighet til å se den lenge før det, og til halv pris, opplyser kinosjef Vidar Fagerli ved Heggelia Kino.

Noe av formålet med Den Store Kinodagen er å gi mennesker som ikke rakk å se en film mens den gikk på kino en ny sjanse.

– Flere av filmene som er satt opp hos oss er filmer som har hatt et godt besøk på kino. Et eksempel er «Wonder Woman», som gikk veldig bra hos oss, og som også fikk gode kritikker. Jeg har også satt opp «Snømannen», som er litt omdiskutert for tiden, og som noen kanskje trenger litt betetekningstid før de går og ser.

Festdag

Slik kabelen er lagt hittil kan Heggelia Kino tilby tolv filmer på Den Store Kinodagen.

– Med så mange filmer, selv om vi begynner å snurre film om morgenen, er vi avhengig av å ta i bruk begge salene for å komme i mål. I begge salene åpner vi dagen med en barne- og familiefilm og avslutter med en skrekkfilm.

– Du pleier å ha en del overraskelse på lur på kinodagen.

– Det stemmer, og noen hyggelige overraskelser kan man også vente seg i år. Alt fra trekning på billetter til en kurv med mangt og meget i til den første unge og håpefulle som kommer på den første barnefilmen. Det skal være litt

ekstra hyggelig å gå på kino på Den Store Kinodagen.

På Heggelia Kino er filmene «Ekspedisjon Knerten», «Elias og Storegaps hemmelighet», «Snømannen», «Wonder Woman», «Thor: Ragnarok», «Fifty Shades Darker» og «IT» satt opp i storsalen, mens filmene «Karsten og Petra lager teater», «Askeladden - I Dovregubbens hall», «Fast & Furious 8», «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge», «A Bad Moms Christmas», «Logan The Wolverline» og «Juleblod» i lillesalen.

Kreative kinosjefer

Avdelingsdirektør Jørgen Stensland i Film & Kino er godt fornøyd med oppmøtet på Den Store Kinodagen i Norge.

– Det har ligget på 200.000 mennesker på landsbasis, med 215.000 som rekord hittil. For å sette dette tallet litt i perspektiv så oppsøker som regel om lag 150.000 mennesker kinoene i løpet av en hel helg med premierer på helt nye filmer og det hele, forklarer Stensland.

– Den Store Kinodagen har et jubileum i år.

– Ja, men den ble egentlig startet opp for 32 år siden i Haugesund. Men det er 30 år siden den ble arrangert på landsbasis. Det er det eldste kampanjebidraget vi har, og skal være en festdag på kino, ikke minst for familier.

Avdelingsdirektøren er veldig imponert over Oppfinsomheten til kinosjefene i Norge.

– De er utrolig kreative, og finner på alt mulig for å skape aktivitet og liv og røre på kinodagen. Alt fra ansiktsmaling på barn tilpasset filmen de skal se til vaffelkakesteking og overraskelser til publikum.

Det råeste påfunnet Jørgen Stensland kan huske var i forbindelse med lanseringen av den britiske filmen «I blanke messingen» i 1997.

– Da strippet faktisk en av landets kinosjefer på scenen på Den Store Kinodagen for å skape blest og moro om denne filmen. Men dette tilfellet er av det sjeldne, vanligvis er de mer familievennlig enn det.

Også Finnsnes Kino avvikler Den Store Kinodagen.