Lover flott avslutning med feststemt sekstett

kultur

Det skjer i Kulturhuset på Finnsnes, og er en forestilling som kulturhussjef og festivalsjef Karin T. Olsen beskriver som en festkonsert, og anbefaler på det varmeste.

Arctimus Sekstett består av Erika Toth (fiolin), Runa Bergsmo (cello), Zoltán Tuska (fiolin), Werner Dickel (bratsj), Dénes Ludmány (bratsj), Svein Haugen (kontrabass) og Tora Augestad (mezzosopran).

Årlig tradisjon

– Festkonserten med Arctimus sekstett og operasolist Tora Augestad er nå blitt en årlig tradisjon på utvalgte steder i Nord-Troms. Nytt i år er at den settes opp under Arvid Hanssen-festivalen. Dermed får festivalens publikum for første gang en sjanse til å oppleve et ensemble og en solist som det knapt finnes maken til i Nord-Norge, understreker Karin T. Olsen, som også kan love bevertning i pausen som er lagt inn i konserten.

– Der serverer vi blant annet sprudlevann. Men siden denne konserten er lagt til en søndag er det sprudlevann uten alkohol denne gangen.

Arctimus sekstett ledes av Erik Ensemblet, og er blant annet kjent for sitt glansfulle spill uten et snev av selvhøytidelighet.

– Mezzosopranen Tora Augestad beveger seg i en litt annen sjanger enn vanlige operasolister. Hun trives like godt med å fremføre et kabaretrepertoar i som med mer klassiske stykker. Hun har en spesiell utstråling og en helt egen måte å forme og formidle sine sanger på, forklarer festivalsjefen.

Humor

Under overskriften «Kjærlighet og andre misforståelser», ligger det an til en del humoristiske episoder. I denne avdelingen av konserten vil Tora Augesta fremføre arier og sanger av blant annet Georges Bizet, Leonard Bernstein, Kurt Weill og Edith Piaf.

– Dette blir en flott avslutning på festivalen, med vakker musikk, lidenskap, humor ogdrama, lover Karin T. Olsen.