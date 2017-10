Kombinerer rock og poprock

kultur

Bak kunstnernavnet Ben Rodgers skjuler vår egen Preben Rydningen seg. Han har opptrådt i Pila Pub & Kultur på Skaland i ulike settinger, men aldri sammen med sin samboer Siana, som også er artist og musiker. Siana er opprinnelig fra Varna i Bulgaria, hvor hun har drevet med musikk og teater i en årrekke.

– Siana er en ganske dyktig dame som foruten å synge blant annet behersker instrumentene gitar, perkusjon og piano. Vi er jo begge musikere, så at vi ikke har slått oss sammen før er kanskje litt rart. Men nå skjer det altså, forklarer Preben Rydningen, og fortsetter:

– Mens jeg har kjørt meg litt fast i rock har Siana befatter seg mer med pop og poprock. Dette vil nok sette sitt preg på konserten, som også vil inneholde en del duetter. Vi kan blant annet vente oss musikk av band og artister som U2, Def Leppard, Svril Lavigne og Shawn Mendes, samt noe egenlaget stoff.

Det sistnevnte er så blodfersk at de fortsatt jobber med det i studioet.

Ben Rodgers

Preben Rydningen har under artistnavnet Ben Rodgers også gjort seg bemerket internasjonalt som vokalist i bandet Tellus Requiem. Bandet opplevde stor suksess etter at albumet «Invictus (The 11th Hour) ble sluppet i 2013, noe som blant annet sendte bandet på en stor Europa-turné sammen med det amerikanske bandet Kamelot. Et nytt album av Tellus Requiem skal slippes denne høsten.

– Dyktig musiker

Medeier og bookingansvarlig Morten Eriksen ved Pila Pub & Kultur ser fram til å få besøk av duoen.

– Fra vår side har vi booket inn Preben flere ganger siden vi åpnet puben for fire år siden. Det gjør vi fordi vi synes at han er dyktig musiker og artist, men også fordi vi setter stor pris på ham som menneske. Han er en artist som har god kontakt med sitt publikum, og gjør en musikk som fenger bredt også når det gjelder alderen på tilhørerne. Å se ham opptre sammen med kjæresten blir en ny og spennende opplevelse, understreker Eriksen.

Når Siana og Ben Rodgers entrer podiet i Pila Pub & Kultur på Skaland førstkommende lørdag har de gjort et utvalg av de største hits som strekker seg over fem tiår.