HT setter opp musikalsuksess

kultur

Den unge og fortsatt forholdsvis ukjente Julie Andrews var til tross for en sentral rolle da filmmusikalen «The Sound of Music» hadde premiere i 1965 tilgodesett med en beskjeden plass på plakaten. Den kjente musikalen, skrevet av Rogers & Hammerstein, er basert på historien om virkelig familie, og regnes i dag som en av de største suksessene innen denne sjangeren med et stort og ukjent antall oppsetninger på scener verden rundt.

Hålogaland Teater (HT) samarbeider med Nord Norsk Opera og Symfoniorkester når de nå setter opp musikalen med en rekke skuespillere og musikere på scenen. Maria Nohr gir liv til sin navnesøster Maria Rainer, en ung novise i et nonnekloster, som kommer i konflikt med abbedissen på grunn av sin livsglede og utfoldelsestrang. Hun blir sendt av gårde for å bli guvernante hos den barnerike Von Trapp-familien. Handlingen i historien er basert på selvbiografien ført i penn av den virkelige Maria Rainer.

Aktuell

«The Sound of Music» har premiere på Scene Vest i Tromsø 12. oktober, der spilleperioden er satt fram til 2. desember. Deretter sendes oppsetningen ut på turné til utvalgte spillesteder. De første tre forestillingene på HT er allerede utsolgt. Ivar Tindberg, som har regien på oppsetningen, mener historien har klare likhetspunkter med dagens verdensbilde.

– Handlingen foregår i 1938, men er skremmende aktuell, sier regissøren til iTromsø.

1938 var året da Tyskland annekterte Østerrike, der handlingen i musikalen foregår.

Nordnorsk

Tekstene til sangene i musikalen er oversatt til nordnorsk språkdrakt av Ragnar Olsen.

– Det handler om en familie som må legge ut på en reise som de ikke vet om de vil overleve, noe vi kjenner igjen fra dag, påpeker hovedrolleinnehaver Maria Nohr.