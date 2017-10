Fresk Ungdom med storslått jubileum kommende helg

kultur

- Det blir en herlig blanding av rock, pop, swing, blues og ballader. Låter som er håndplukket for å fremheve både musikere og vokalister. Med fengende låter fra blant annet Creedence, Roxette, Michael Jackson, The Blues Brothers og Alannah Myles blir det et enormt publikumsfrieri, sier daglig leder i Fresk Ungdom, Rune Ottarsen.

Han forteller at dette er sjelden vare og noe man ikke bør gå glipp av.

- Bare bandet er verdt turen. Roger Tunheim Jakobsen fra Sunshine Reverberation på trommer, Morten Steene fra TheBandCalledOh på bass og Fresk Ungdoms faste gitarist Sigbjørn Innjord Thomassen. Helt utrolig flott at vi får feire med band av profesjonell musikere. Tom Meyer på lyd vil også heve kvaliteten, sier han.

Mia Solset Malik, Ingrid Bergmann Larssen og Silje Lange har sunget sammen hele høsten og har en ifølge Ottarsen en herlig vokalkjemi.

- Vi har sunget så mye ilag at vi har fått en ordning på stemmene våre, så vi vet hva som passer til de enkelte og da høres det veldig fint ut ilag. Også får vi mer trøkk der det trengs, sier Mia Solset Malik i pressemeldinga.

De tre synger 10 av de 20 låtene ilag og kommer til å sørge for skikkelig god trøkk i salen.

- Det er veldig artig å synge med band, for det blir mer futt og fart og trøkk, og vi klarer å synge mer ut, forteller hun.

Ottarsen mener det er helt fantastisk at man har nådd 49 konserter, og nå nummer 50 og 51.

- I tillegg blir Nicoline Heiberg-Evenstad Fresk Ungdom nummer 50 og William Svegre nummer 51. Edvin Ryvoll kommer til å synge to låter.