Film fra Målselv vant gjev pris i Tyskland

kultur

Familiefilmen «Oskars Amerika» ble spilt inn på Andøya og i Målselv.

I helga vant den hovedprisen for beste film i seksjonen 8+ under Lucas Filmfestival i Tyskland.

Det forteller produsent Mona Steffensen i Original Film i en pressemelding.

Beste spillefilm

Lucas Film Festival i Frankfurt er den eldste barne- og ungdomsfilmfestivalen i Tyskland, og åtte filmer var nominerte i seksjonen sammen med Oskars Amerika. Oskars Amerika vant altså prisen for beste spillefilm på 5.000 Euro.

Det er Torfinn Iversen fra Sortland som har manus og regi av filmen, og den er produsert av Mona Steffensen fra Original Film i Tromsø. Filmopptakene er gjort på Andøy og i Målselv.

- Gleder oss stort

Oskars Amerika hadde verdenspremiere under Berlinale Internasjonale Filmfestival i februar i år, der den var nominert til krystallbjørnen for beste barnefilm, og ble lansert på norske kinoer i mars i år.

- I helga hadde vi også den store æren av å åpne barneseksjonen under Filmfest Hanburg, med regissøren og hovedrolleinnehaver Odin Eikre tilstede, sier produsent Mona Steffensen i en pressemelding.

- Med disse festivalutvelgelsene har Oskars Amerika hele 19 festivaler på listen, og vi gleder oss stort over at filmen blir sett av et så stort publikum verden over, fortsetter hun.

Oskars Amerika handler om 10 år gamle Oskar drømmer om å ri over prærien sammen med moren sin. Rett før sommerferien forteller moren at hun må dra til Amerika, mens Oskar må bli igjen hos den gretne bestefaren sin. Heldigvis møter Oskar mannen Levi, som bor i skogen sammen med den nærsynte hesten sin. Sammen legger de en vill plan om å ro til Amerika for å finne Oskars mor.