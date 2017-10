– Markedet er svært populært

kultur

Ifølge Hermann Uteng i arrangementgruppa ble de tatt litt på senga første gang de arrangerte Julemarked i Gamle Gibostad for tre år siden.

– Interssen var større enn vi trodde på forhånd, men at dette markedet er populært er noe vi ikke klager på. Tvert i mot setter vi pris på at folk vet å verdsette det, understreker Uteng, som sier at forberedelsene til året Julemarked er i full gang.

– Julemarkedet er bare ett av innslagene vi har i det som vi kaller for Mørketida i Gamle Gibostad. Nå jobber vi også med ulike kulturarrangementer som skal avvikles i denne perioden.

Arrangørene har lagt Gibostadmartnan til grunn når de jobber Mørketida i Gamle Gibostad.

– Vi bygger videre på den erfaringen vi har med å arrangere den, og skal nok også komme bra fra det å gjøre noe liknende i mørketiden.

Man har allerede sendt ut innbydelser til utstillere man ønsker seg på Julemarkedet.

– Vi har vært litt rundt og sett på andre arrangementer med bodesalg. Her blinket vi også ut noen utstillere som vi synes passer inn i vårt konsept.

Kvalitet

– Det vi ønsker oss er seriøse utstillere som har varer av god kvalitet. De velges ut med omhu, der det ikke bør være for mange med samme sortiment. Utstillere som kan tilby tradisjonell mat, godteri, strikkeprodukter, brukskunst og andre lokalproduserte varer er veldig velkommen hos oss, forklarer Hermann Uteng.

For de som ønsker å være utstillere på Gibostad er det flere måter å melde seg på.

– Men den beste måten er nok å bruke mail-adressen til Grendeutvalget på Gibostad. Da kan man få tilsendt et skjema der man fylle ut relevante opplysninger om det man selger og hvor stor bodeplass man trenger og så videre.

Unge utstillere

Hermann Uteng ønsker seg også unge utstillere.

– Barn og unge har tidligere vært utstillere både på Gibostadmartnan og Julemarkedet. De er veldig flinke og kan tilby fine produkter.

I år vil Materialhandelen, Butikken, Gammelbrygga og Telegrafen være klargjort til å ta i mot utstillere. I tillegg er det også noen som stiller ut sine produkter utendørs.