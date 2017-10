Musikkteater på kafé i festivaluka

kultur

Musikkteatret er ett av innslagene i Arvid Hanssen-festivalen, og avvikles til lunsjkonserttid på retrokafeen Fruene på Torget lørdag 11. november, og er lagt til lunsjkonserttid.

– Dette blir runde to med denne oppsetningen. For en tid siden reiste vi rundt på institusjoner for eldre og fremførte den. Selv om vi også inviterte bygdefolket på de ulike stedene til å komme er nok dette første forestillingen som er åpen for absolutt alle. Vi setter ikke noe nedre aldersgrense på den, spøker Lise Løvland.

– Hva tror du om Fruene på Torget som ramme rundt denne forestillingen?

– Først må jeg bare gi dem stor honnør for den flotte kafeen de har laget. Personlig ser jeg veldig fram til opptre der samtidig som det vil bli en utfordring. Dette er jo en kafé der folk kommer og går. Vår utfordring består i om vi greier å få så stor interesse at folk blir sittende.

Duo

I «Er kjærleik verdt ein song» har Lise Løvland med seg skuespilleren Per-Theodor Haugen, som i sin tid var medlem i Privilegium Gospel der Løvland da som nå er dirigent.

– Hvilke kriterier hadde dere da dere valgte ut sangene?

– At det var kjente sanger som folk har hørt på radioen, vi kan kanskje bruke uttrykket slagere. Nordnorske viser sto også høyt på ønskelisten.

Tilpasset

– Improviserer dere også litt i denne forestillingen?

– Ja, den er nok litt forskjellig fra sted til sted. Vi tilpasser den etter det publikummet vi har, og en åpen forestilling er jo noe annet enn det vi gjorde på institusjonene.

– Dette er en helt gratis forestilling.

– Ja, det koster null i inngang samtidig som man kan kose seg meg alt det gode de selger på kafeen.

– Du har opptrådt i Arvid Hanssen-festivalen før.

– Ja, blant annet med «Trollmøte» sammen med Roy-Frode. Men jeg har også medvirket i andre ulike sammenhenger. Blant annet som pianist i opplegg sammen med andre. Arvid Hanssen-festivalen er blitt en flott festival, og jeg synes at det er positivt at det skjer så mye spennende på Finnsnes disse dagene.