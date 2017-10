Storstilt åpning for AlaRock-scenen

kultur

På lørdag kveld ble det nye øvingslokalet til AlaRock-klubben på Setermoen offisielt åpna av ordfører Toralf Heimdal. Hele ni band deltok og omkring 170 musikkelskere hadde møtt fram.

– AlaRock ble stifta i 2011 av Magne Randbø. Han starta en rockeklubb for at ungdom i alle aldre skulle ha et sted hvor de kunne øve og spille sin musikk og den første jobben var å få tak i et øvingslokale og instrumenter. Etter hvert kom AlaRock inn sammen med ungdomsklubben Smash. Så ble ungdomsklubben lagt ned for to år siden, rockeklubben søkte og fikk overta lokalene ved Setermoen skole. Så starta en gedigen dugnad som nå er fullbrakt og vi kan innvie et kjempelokale, ikke minst takket være generøse sponsorer, sier en engasjert leder av AlaRock, Øivind Kongsjorden.

– Jeg håper at dette lokalet kan bli en møteplass for alle musikkinteresserte her i området og ikke bare oss i klubben.

Klubben har omkring 40 medlemmer i alderen fra 15 til 75, har mange forskjellige band med en del gjengangere og de øver opptil flere ganger i uka. Og musikksjangeren er stor.

– Vi har band som spiller jazz, rock, country, rock, metall, punk, popp og visesang, det vil si hele pakka av popmusikk. Så det neste må være å få til et samarbeid med de som spiller klassisk musikk, legger lederen ettertenksomt til.

Åpning

Klubbens leder ønska velkommen, takka for alles innsats og berømmet flere, blant andre tidligere ungdomsklubbleder Ole Kroken, som ble utnevnt til klubbens første æresmedlem. Selv ble han også berømma og overrakt blomster.

Den offisielle åpningen ble markert ved at ordfører Toralf Heimdal, assistert av Ole Kroken, klippa et bånd og erklærte lokalet for åpna.

– Dette er veldig bra og jeg vil berømme klubben for en formidabel dugnadsinnsats. Her har de gjort en kjempejobb for å få til noe som favner både de sivile i kommunen og de som jobber i Forsvaret. Dette er en folkets arena, her møtes alle aldre som man gjorde på lokalet i gamle dager. Dagens samfunn trenger virkelig slike arenaer og det er flott at de som er glad i musikk har gått foran og vist oss andre vegen, sa han blant annet.

Stemningen i lokalet var høy og man kunne hygge seg med gode venner, god musikk og ”nogot attåt”. Bandene som spilte var B-Tree, TEMC, Rett Vest, Queens & Clowns, Slakt, Kings & Clowns, Skjenestopp, Screenshot This og P12.

En av sponsorene er Sparebanken Narvik og bankens samfunnskontakt, Viktor Vang, var selvsagt til stede.

– Dette er blitt en fantastisk møteplass. Hålogalandsbrua er ferdig i nær framtid og det vil føre til at vi her i området vil ha en møteplass som favner alle mellom Narvik og Setermoen, en møteplass som vil skape en god framtid, sier han.