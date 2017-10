Satser på å slå innsamlingsrekorden

kultur

Bøsseaksjonen starter torsdag 12. oktober, og varer ut hele uka. Da må alle som bor i Lenvik kommune være foreberedt på å få konfirmanter med bøsser på døra.

– Siden alle av dem umulig kan ha en betalingstermenal med seg ber vi så pent om at dere som bor i Lenvik sørger for å ha noen kontanter hjemme, oppfordrer diakon Kjellrun Skoglund, som har vært engasjert i Kongoaksjonen helt siden den ble startet opp i 2009.

Det begynte med at aksjonen finaniserte skolegangen til 30 barn. Dette steg til 50, som igjen steg til 100 barn da konfirmantene ble tatt med i aksjonen.

– På vår siste Kongoaksjon samlet konfirmantene inn 62.632 kroner, men toppåret er 2014, da de samlet inn 76.381 kroner. Vi satser på å slå denne rekorden i år, sier ungdomsprest og kateket Frank Stellmacher, som håper at givergleden vil være stor blant folk flest.

På veien

I år er det i alt 111 konfirmanter som skal gå fra dør til dør i hele kommunen.

– I Kongo er det slik at skolegangen ikke er gratis, man må betale for den. Støtter man aksjonen vår gir man dermed 100 barn skolegang og muligheten til en framtid. Barn som ikke går på skole streifer ofte gatelangs uten mål og mening. I verste blir de vervet til soldater eller tilbyr kroppen sin for penger, understreker Stellmacher.

Kjellrun Skoglund minner om at det også denne gangen vil bli arrangert Internasjonal Kafé i Finnsnes kirke i forbindelse med aksjonen.

Mat og musikk

– Denne kafeen legger vi som vanlig til lørdag under aksjonsuka, som i år faller på lørdag 14. oktober. Her serverer vi som vanlig deilig mat fra flere land, har et stort kakebord, lotteri samt at vi blant annet får musikalsk underholdning av noen av konfirmantene. Også inntektene fra kafeen går til Kongoaksjonen, presiserer Skoglund, som ber om at man ikke forveksler denne aksjonen med en annen.

– Bare en uke etter vår aksjon er det jo klart for den årlige TV-aksjonen, som er en helt annen hjelpeaksjon.

Det er 100 fattige barn i storbyen Lubumbashi i Kongo som nyter godt av Kongoaksjonen i Lenvik.