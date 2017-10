Billetter til comeback-showet revet bort

«Du skal høre mye»-comebacket: Billettene til julebordshowet ble revet bort på rekordtid.

Det populære underholdningsprogrammet «Du skal høre mye» ble i 2004 tatt av sendeskjemaet til NRK etter 17 år og 250 programmer. I slutten av november gjenforenes imidlertid humorduoen Tore Skoglund og Trond Myhre gjennom fire utsolgte show på The Edge.

– Vi er særdeles lykkelige over at så mange har ventet på oss i alle årene siden vi avsluttet TV-produksjonen. Nå skal vi bruke tiden godt og sørge for at lattermusklene får trimmet seg på fire utsolgte show på Clarion The Edge, sikriver Tore Skoglund i en kommentar.

– Vi skjønte at dette ble en innertier, sier direktør Øyvind Alapnes til iTromsø.

Gjør comeback med «Du skal høre mye» Det er over 13 år siden du sist så dem på skjermen. Nå skal du høre enda mer fra Tore Skoglund og Trond Myhre.

Alapnes forklarer at The Edge hele veien har satset på nordnorsk underholdning til julebordene. Årets program er likevel utvilsomt det mest populære så langt.

– Når vi etter lang tid med overtalelse klarte å få et ja fra Tore Skoglund og Trond Myhre var vi aldri i tvil. Dette var en drømmesignering for oss.

Billettene til julebordshowet ble lagt ut for salg i slutten av august, og en drøy måned etterpå var billettene revet bort av både private og bedrifter som ønsker å se gjenforeningen.

– Vi har aldri opplevd å være utsolgt så tidlig. Folk som vil ha dette med seg forsto nok at det var lurt å være tidlig ute, sier Alapnes.

Ingen ekstrashow

Aktørene selv er ifølge Alapnes også klar for å trimme lattermusklene til tromsøværingene.

– Gutta er kjempemotiverte, og har lovet mange overraskelser. TV-programmet varte jo bare 20 minutter, og her skal de fylle en hel kveld med innhold, sier han.

Direktøren forteller at det på grunn av produksjonens størrelse ikke blir noen ekstra muligheter for etternølerne.

– Det blir vanskelig å få samlet hele ensemblet til det, forklarer han.

Tidløst

Alapnes er selv fan av det klassiske humorprogrammet og kommer til å være på jobb på The Edge alle de fire kveldene.

– Jeg vokste opp med å se det på TV med mine foreldre hver kveld. Det er ingen tvil om at dette er et tidløst konsept, og det hender faktisk fortsatt at jeg må lete opp gamle historier igjen på YouTube.