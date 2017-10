60 påmeldte til sangfest i Finnsnes kirke

Søndag kveld er det klart for «Sangfesten Arctic Edition» i Finnsnes kirke.

For en tid tilbake gikk Metodistkirka med metodistprest Roy-Frode Løvland i spissen ut og inviterte alle som kunne være interesserte i delta i storkoret om å melde seg.

– I utgangspunktet ville vi ha et størst mulig kor, og vi hadde vel et lite håp om at flere ville melde seg. Men vi har tross alt fått et kor med omlag 60 sangere som består av barn, unge og voksne, og da bør vi si oss fornøyd. Jeg er sikker på at dette koret kan formidle mye vakker musikk og sangglede på konserten i Finnsnes kirke førstkommende søndag kveld, sier Løvland.

Hele helga

– Har du møtt noen av dem som har meldt seg på?

– Nei, bortsett fra medlemmene i Privilegium Gospel, som danner grunnstammen i koret, har jeg ikke det. Så det er noe jeg ser fram til når øvingen begynner i Finnsnes kirke på fredag.

Roy-Frode Løvland regner med at helga som kommer vil være fylt av arbeid og moro.

– Jeg ser for meg at alle som medvirker får en helg fylt med opplevelser. Kanskje særlig de yngste sangerne, som kanskje deltar i et så stor sangfelleskap for aller første gang.

Prosjektkoret bli også på Finnsnes ledet av Ruth og Emmanuel Waldron. Paret er opprinnelig fra London, men er bosatt i Flekkefjord der de er ansatt i Metodistkirka.

Ser alle

– Emmanuel Waldron er en av de beste pianistene jeg har møtt. Han skal akkompagnere sammen med vårt Privilegium Gospel-band under konserten. Hans kone Ruth er fantastisk instruktør som ser absolutt alle i koret, fra den yngste til den eldste, og tar seg like godt av alle sammen.

Repertoaret på konserten er vesentlig gospel, og Løvland mener at publikum kan vente seg en konsert med masse trøkk og masse glede.