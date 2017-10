Kulturhuset tar i bruk nye scener

– Enkelte arrangement passer bedre å avvikle utenfor storsalen i Kulturhuset på Finnsnes.

Det sier kulturhussjef Karin T. Olsen ved Kulturhuset på Finnsnes.

– Å arrangere konserter andre steder enn i storsalen i kulturhuset er noe vi har gjort ganske lenge. Vi har blant annet arrangert konserter på Byens Bistro og Kafé Okazo. Det handler om å ha andre og hyggeligere rammer rundt musikkformidling enn det vi har på huset, forklarer Karin T. Olsen.

Trio ga fin hyggestund - les saken her.

Kulturskolen i Lenvik har allerede benyttet den forholdsvis nyetablerte retrokafeen på Finnsnes til en dagtidskonsert der elever fra ulike linjer opptrådte.

– Den første konserten vi arrangerer på Fruene på Torget vil være under Arvid Hanssen-festivalen, da det vil være en lunsjkonsert der. Ikke lenge etterpå er det Marthe Valles tur. Hun skal opptre der torsdag 16. november.

Vil gjøre flere ting

Hittil er kun konsertoverskriften til Valles bidrag sluppet, og den er «Nattevakt». Marthe Valle har tidligere opptrådt i et lignende konsept på Kafé Okazo. Det samme er tilfelle med Kaja Bremnes.

Karin T. Olsen er klar over at billettsalget begrenses når de legger en konsert til et mindre om intimt sted.

– Det er plass til færre mennesker, men de fleste som går på en konsert ønsker å gjøre mer enn bare å lytte til musikken. På et sted som Fruene på Torget kan man både spise og drikke godt samtidig.

Stort sett klart

– Enkelte konserter passer også mye bedre i rammer som dette, det er en oppfatning jeg tror vi deler med mange, mener Olsen.

– Hvordan går det med programmet til Arvid Hanssen-festivalen, er det klart?

– Det meste er på plass. Det vil si at vi kan slippe programmet i løpet av de første dagene.

Karin T. Olsen mener de har et godt program å tilby publikum denne høsten.