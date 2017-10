– Kristine setter fokus på et viktig tema

Kristine Myhre Tunheim har jobbet grundig med teaterprosjektet som har premiere på HT 23. november i år.

Det opplyser markeds- og informasjonssjef Heidi Beate Lekang ved Hålogaland Teater.

– «Tobias og dagen det smalt» er hovedsaklig Kristine Myhre Tunheims prosjekt. Hun og de andre som medvirker i det har gått grundig til verks. De har snakket med barn, voksne og fagmiljøer. Jeg synes at det er veldig bra at hun og Rimfrost setter fokus på dette viktige temaet, som dreier seg om det å bli født i feil kropp, forklarer Lekang, som synes at det er spesielt positivt at forestillingen henvender seg til barn.

– Det er faktisk barn i småtrinnet på barneskolen som er hovedmålgruppa for denne forestillingen. Den er allerede kjøpt inn av Den Kulturelle Skolesekken, som kommer til å sende den ut på en skoleturné etter visningstiden på Scene Vest på HT er utløpt. Men dette er en forestilling som også voksne mennesker bør se, mener Lekang.

– Vil HT også sende den ut på sin vanlige kulturhusturné?

– Nei, denne forestillingen skal kun ut på skoleturné.

Voksenpersoner

– Men da får vel ikke så mange voksne anledning til å se den?

– Jeg vet ikke det. På skolene vil den bli sett av en hel del lærere, og forestillingene på HT er åpne for alle aldersgrupper. Den vil nok bli sett av ganske mange voksenpersoner også.

Produksjonen er et resultat mellom et samarbeid mellom Hålogaland Teater og Rimfrost Teaterensemble, og er gjennomført med støtte fra blant annet Norsk Kulturråd, Spenn.No, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

Samtaler

– Det som danner grunnstammen i denne oppsetningen er samtalene man har hatt med barn og voksne om temaet. Det har pågått over en ganske lang tidsperiode under arbeidstittelen «Piggsveis», forklarer Lekang. Også er tidligere medlem av Rimfrost, Morten Røsrud, er involvert i prosjektet som dramatiker.

– Vi ser fram til å vise publikum en produksjon som dette teamet har jobbet så grundig og lenge med. Vi regner med at den er spesielt interessant for fagpersoner som på ulike områder jobber med barn.