Sørreisa Musikkforening har fått med seg operasangerne Anne-Lise Sollied og Carlo Allemano på konserten i Sørreisa Kulturhus førstkommende lørdag.

Det opplyser leder i Sørreisa Musikkforening, Tone Hausmann.

– Vi bestemte oss for å velge fra øverste hylle når vi hyret inn solister til denne konserten. At to slike verdensstjerner, som vanligvis står på de store operascenene verden over, takker ja til å medvirke i en konsert sammen med et korps som oss synes jeg er veldig hyggelig gjort av dem, understreker korpslederen, som mener at det Anne-Lise Sollied og Carlo Allemano gjør vil få positive ringvirkninger.

– Vi i Sørreisa Musikkforening er langt fra det nivået på orkester som Sollied og Allemano vanligvis opptrer sammen med. Det betyr at vi virkelig må skjerpe oss og gjøre så godt vi kan når vi skal opptre sammen med to operastjerner som begge er professorer i musikk, understreker Tone Hausmann, som minner om at dette er sangere som kan velge scene og honorar selv.

Konserten, som altså er lagt til førstkommende lørdag 7. oktober i Sørreisa Kulturhus, er ett av arrangementene som markerer at kulturhuset er 25 år i år.

Eget repertoar

Tone Hausmann sier at Sørreisa Musikkforening har et ganske bredt repertoar å ta av.

– Der har vi både musikaler, klassisk og Operetteligende ting. I konserten er det også rom for at vi gjør våre instrumentalting og at Anne Lise Sollied og Carlo Allemano velger fra sine repertoar.

– Vet du hva duoen skal fremføre?

– Nå har jeg ikke programmet foran meg, men jeg vet at det vil bli et utdrag fra operetten «Carmen», og at Carlo Allemano vil fremføre den kjente sangen «O sole mio». Men de har mer på lur enn dette, forsikrer Hausmann.

«Bravo Bravissimo» er en vanlig betalingskonsert der man både kan kjøpe billetter på forhånd eller i døra samme kveld som konserten avvikles.

– Det betyr at alle som er interessert i sikre seg gode plasser i salen har mulighet til det. Samtidig har alle en sjanse til å bestemme seg i siste liten for å gå på denne konserten. Noe vi håper at flest mulig gjør.

Helhetlig opplevelse

Sørreisa Musikkforening legger også vekt på å ikke bare servere musikk når de inviterer til konsert.

– Vi håper og tror at dette kommer til å bli en veldig god opplevelse for publikum. Men når vi først inviterer til konsert så er vi opptatt av å skape en helhetlig opplevelse. Derfor vil det etter at konserten er ferdig være det vi kaller for After Show i kaféavdelingen av kulturhuset. Der serverer vi kaffe og kaker til alle på inngangsbilletten.

– Det er jo en viktig sosial bit for mange?

– Ja, det er noe med å kunne sette seg ned i et godt lag og snakke om det man har opplevd på en konsert eller en forestilling i stedet for å haste hjem med det samme.