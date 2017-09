– Senjakartmønsteret er etterspurt

Mønsterdesigner Lill-Karin Jensen synes det er spesielt gledelig at interessen for strikking er stigende blant unge mennesker.

Lill-Karin Jensen, som er fra Gibostad på Senja, ga først ut to diktsamlinger og en roman. Hennes første bok om strikking kom ut i 2014, den het «Med pinner og garn», og ble etterfulgt av «Tommeltotten» to år senere. I år har hun fulgt opp med et hefte med tittelen «Senjavotter og Senjalester».

– I vår leverte jeg strikkeheftet med mønster og bilder av Senjavotter og Senjalester til trykkeriet. Det er mange som vil strikke votter og lester med mønster fra Senja på, forteller Lill-Karin Jensen, som selv både designer mønstrene og strikker.

– Et hefte er jo mye billigere å anskaffe seg enn en bok, noe som sikkert spesielt ungdommer setter pris på, mener Jensen.

Det er spesielt ett motiv som er etterspurt blant strikkeinteresserte.

– Det er et mønster som jeg designet til det jeg kalte for Senjagenseren. Det består av et kart over Senja samt ordet «Senja». Dette mønsteret er blitt veldig populært, ikke minst blant mennesker fra Senja som nå bor andre steder i landet, sier Jensen.

Stigende interesse

Lill-Karin Jensen peker på at interessen for strikking har vært stigende de siste årene.

– Det ser man blant annet på all den litteraturen om dette som nå gis ut. Interessen for strikking og annet håndarbeid har vært heller beskjeden i mange år, men har nå opplevd et gledelig oppsving.

– Den er blitt så stor at retrokafeen Fruene på Torget nå også arrangerer en egen strikkekafé.

– Ja, jeg så at de skulle ha det, men hadde dessverre ikke anledning til å dra selv. Men også dette viser at pilen peker oppover.

Går i arv

Heftet er satt opp av grafisk designer Marit Sneve-Rikardson i Hjerte for design. Mønsterene er i A4-format, forklart med tekst og store diagrammer. Fargene kan varieres etter ønske. Det kan kjøpes både på Silsand og Finnsnes.

– Er det vanskelig for noen å få tak i heftet på denne måten kan man også ringe direkte til meg, så skal jeg sørge for at de får det. Jeg har jo sendt mange hefter til folk som bor andre steder i landet, påpeker Lill-Karin Jensen.

Hun synes at det er spesielt gledelig at yngre mennesker viser interesse for strikking.

– Dette er jo et håndverk og en form for kulturarv som forsvinner hvis ikke den blir videreført. Jeg lærte selv å strikke av min mor, mens hun sikkert lærte det av sin mor. Jeg opplever at flere yngre mennesker tar kontakt med meg om dette, noe som er veldig positivt.

– Du liker også selv å strikke?

– Ja, det å utforme mønster og siden prøve seg fram med ulike farger er interessant. Det er fin form for hobby som kan kombineres med andre ting. For eksempel det å se på TV.

Lill-Karin Jensen liker også å ta illustrasjonsbilder til bøkene hun gir ut.

– Ofte tar jeg disse ute i naturen på årstider som passer inn til det plaggene skal brukes til.

I tillegg til å gi ut seks bøker og et hefte, har Jensen også vært, og er et veldig aktivt medlem i Senja Trekkspillklubb.