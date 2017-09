Koret byr på urfremføring

Gisundkoret kan også lokke med en urfremføring på Sangkafeen i Grasmyr Grendehus lørdag.

Det opplyser korets dirigent og kunstneriske leder, Eva Line Nergård.

– Det er en sang som heter «Senjas sang» med tekst av Agnus Selevoll og musikk av Fritjof Eriksen, og som Ivar Jarle Eliassen har laget arrangementet til. Da vi begynte å øve på den inn ble vi fort oppmerksom på at dette er en nydelig sang, som altså fremføres for aller første gang på Sangkafeen i Grasmyr Grendehus i dag, forklarer dirigenten.

– Dere pleier å arrangere flere slike sangkafeer for året.

– Vi arrangerer en sangkafé om våren og en om høsten. Vi legger dem til et tidspunkt som passer for alle, da man er ferdig med lørdagshandelen og er klar til å roe ned for helga.

Tema høst

– Har dere et repertoar som er tilpasset årstiden?

– Vi har et tema som passer til årstiden, og fremfører selvsagt ikke «Kom, mai, du skjønne milde» på en høstkafé som dette. Ellers er det jo også lagt opp til mye allsang.

– Hvor mange pleier å komme?

– Det varierer, selvsagt. Men et sted mellom 50 og 100 mennesker pleier å dukke opp. Og noen av dem kommer langveisfra, såpass langt unna som Ibestad og yttersiden av Senja. Jungeltelegrafen fungerer jo, og noen kommer sikkert også på grunn av buffet man kan forsyne seg av på inngangsbilletten.

Buffet

– For der er det mye godt.

– Ja, mange deilige kaker og rundstykker med lekkert pålegg. Alt bakt og smurt av medlemmer i koret.

– Dere øver også i dette grendehuset?

– Ja, det er veldig koselig bygdehus som har god akustikk og veldig godt vedlikeholdt. Vi trives godt der, og det tror jeg gjestene på Sangkafeen også gjør. Vi håper selvsagt det kommer mange, vi har god plass.