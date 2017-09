– Aldri hørt dem spille sammen

Cat 2 Go er klar for en helaften på Senjasundkaia i Fjordgård førstkommende lørdag.

Det er ungdomslaget UL Fjellheim som har invitert bandet og står som lokal arrangør.

– Det er første gang Cat 2 Go spiller hos oss, så det ser vi fram til. De skal spille på Senjasundkaia, og siden dette er en pubkveld med alle rettigheter på drikkevarer har vi måttet sette 18 år aldersgrense, forklarer leder Kay Martin Segelstein i UL Fjellheim.

– Dette er jo en forholdsvis ny bandkonstellasjon. Har du hørt dem i aksjon før?

– Jeg har nok hørt dem hver for seg, men aldri sammen i dette bandet. Så det blir spennende. Men dette er jo et knippe med rutinerte musikere, så det blir nok veldig bra.

– Senjasundkaia, hvilket sted er det?

– Det er en brygge som vi har bygget om til en pub. Det er plass til omlag 120 mennesker, men da må noen være ute å ta seg en røyk. Men det er sitteplasser til 90, og bra stort dansegulv å svinge seg på.

– Billettsalget?

– Det skjer i døra samme kveld. Vi har også god plass til bobiler og campingvogner på bryggeområdet, så alle som vil komme med huset med seg er hjertelig velkommen.

Idyllisk sted

Vokalist Steinar Holvorsen i Cat 2 Go har ikke besøkt brygga der de skal opptre etter at det ble pub.

– Men jeg vet at dette er et stort og luftig lokale der vi kan utfolde oss hundre prosent. Det er også et veldig idyllisk sted som ligger like ved havet. Med det knallværet som er meldt til helga tror jeg det kan bli en veldig trivelig kveld i Fjordgård, der man både har servering av mat og drikkevarer, sier Halvorsen.

Gir full pinne

– Dette er en helaftens jobb for dere?

– Ja, vi kommer til å spille i tre sett. På Pila Pub & Kultur måtte vi dempe oss ned litt å spille mer akustisk. Her kan vi gjøre som vi pleier med full trøkk og fullt repertoar. På Skaland måtte vi utelate en del låter fordi det ville bli for mye lyd i så lite og intimt lokale.

Steinar Halvorsen mener at ungdomslaget i Fjordgård har fått mye til.

– De har klart å få store og kjente band og artister til å opptre der. Så håper vi bare at folk også støtter opp og kommer når et mer lokalbasert band som oss opptrer der. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å skape god stemning.