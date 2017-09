Trio ga publikum en fin hyggestund

Med en blanding av visesang og lun humor skapte denne trioen en hyggestund av de sjeldne for de som hadde møtt opp på Fruene på Torget onsdagskvelden.

- Det var flott av Liv og Ellinor å åpne denne kaféen for at vi kunne ha en plass å komme til når vi skulle spille på Finnsnes, innledet Leo Leonhardsen foran de rundt 30 frammøtte, da han og Lucas Stark og Nicolai Engstrøm gjestet den populære retrokafeen i sentrum. Dermed slo han an tonen for det som skulle bli en kveld med lett stemning, ispedd litt alvor og ettertanke.

Storkoste seg

Leo Leonhardsen er opprinnelig fra Kjøllefjord, og er søskenbarn til den ene av innehaverne av Fruene på torget, Liv Harriet Steffensen. Lucas Stark er fra Sverige, mens Nicolai Engstrøm er fra Danmark. De er alle svært så habile og profilerte visesangere. Sammen kaller de seg for en knockout-trio. På scenen veksler de mellom å synge solo, akkompagnere hverandre og synge sammen. Det hele blir en fin blanding, de utfyller hverandre på en herlig måte. Mellom sangene forteller de historier som får publikum til å dra på smilebåndet.

På Fruene på torget falt dette i god smak. Folk storkoste seg. Det skader heller ikke at retrokafeen er perfekt for denne typen lavmælte konserter, hjemmekoselig som den er.

Leo Leonhardsen er god når han framfører sine viser fra hjemlige trakter i Kjøllefjord og Finnmark, en landsdel han åpenbart nærer stor kjærlighet til. Låten «Helledussan for en dom», som handler om hans forfedre — de som ble forvist til Finnmark — gikk for eksempel rett i hjertet på publikum. Publikum kvitterte med å hylle Leonhardsen med å synge bursdagssangen for han — han fyller nemlig år på torsdag.

Beste publikum

Lucas Stark avsluttet med å si at publikummet på Fruene på torget var det beste de hadde hatt på de seks stedene de hadde besøkt under turneen i Norden.

- Det pleier vi å si over alt, men det er bare det at her mener vi det, understreket Stark.

Ellinor Sarnes, den andre av innehaverne av kaféen, bebuder flere konserter utover høsten. Det lover godt. Både hun og Steffensen var godt fornøyd med besøkstallet.