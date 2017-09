Lokal mat, kafé og underholdning

Det er i Nordavindshagen i Brøstadbotn det meste skjer torsdag, fredag og lørdag denne uka.

Unntaket er til en viss grad lørdag 30. september, da det meste foregår utenfor Nordavindshagen, der det igjen er dekket til et stort lokalmattorg, som Dyrøy Hagelag som står som arrangør for.

Men før lørdagen opprinner skjer det også en del på torsdag og fredag. Torsdag er det duket for tradisjonell «Kor i Kål» i Nordavindshagen. Dette innslaget er det som vanlig Dyrøy Korforening som står som arrangør for, der koret både kan by på rykende varm fårikål og korsang. Kaffe og stort kakebord hører også med.

Fredag byr Elvetun skole på «Sirkus Kulta» på samme sted, med Dyrøy Kulturskole som arrangør. Denne dagen avsluttes med en visekveld der nordnorske viser i et nordnorsk perspektiv presenteres. Arrangør er Fresk Ungdom.

10 år

Fårikålfestivalen i Dyrøy arrangeres om en del av Forskingsdagene i Midt-Troms som et resultat av prosjekt Dyrøy 2017. Det er i år tiende året at man arrangerer denne festivalen i Dyrøy.

– Vi byr på tre dager med forskende, faglig og folkelig fokus på landbruk, lokal mat og fårikål. En rykende varm gryte med fårikål er verdens beste grunn til å samles til festlig lag. Derfor fyller vi grytene og arrangeres Fårikålfestivalen for tiende gang. Her vil det være noe både for stor og små, forklarer prosjektleder Nina Jørgensen Nikolaisen i Nordavind Utvikling, som har prosjektansvaret for festivalen.

Hun beskriver festivalen som kommunens næringsfyrtårn som er blitt et slags image og merkevare for Dyrøy som mennesker kommer langveis fra for å delta på.

Kafé og underholdning

Foruten lokalmattorget, som arrangeres utendørs, kan også lørdagen by på sirkusforestillingen «Sammen» og en kafé som er lokalisert til lokalene inne i Nordavindshagen. Denne kafeen drives tradisjonen tro også i år av elever fra niende klassetrinn ved Elvetun skole.

Lørdag avsluttes med det man har valgt å kalle en «Fårete pub-kveld» i Solkroken Cafe, der duoen Leif is Life og Steinar Steffensen er leverandører av den levende musikken som serveres.

Foruten de nevnte aktører er også Dyrøy Frivilligsentral med på arrangørsiden.