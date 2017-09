Norsken, svensken og dansken

En norsk, en svensk og en dansk artist inntar podiet på Fruene på Torget førstkommende onsdag kveld.

Trioen som opptrer er Lucas Stark fra Sverige, Nicolai Engstrøm fra Danmark og Leo Leonhardsen fra Norge. Sistnevnte er opprinnelig fra Kjøllefjord, og har tidligere opptrådt en gang på retrokafeen på Finnsnes.

– Denne trioen består av tre svært dyktige musikere som også gjør det veldig godt i sine respektive land, der de er opptatt med konserter og plateutgivelser. De kaller seg for en knockouttrio, og med det mener de ikke bare musikken. De har en måte å opptre på som er svært underholdene, med spøk og skrøner der de vektlegger en tett og god dialog med publikum, opplyser innehaver Liv Harriet Steffensen på Fruene på Torget. Hun ble tilsnakket av en kafégjest da hun hengte opp konsertplakaten i lokalet.

– Det var en mannsperson som ga uttrykk for at han hadde vært på en konsert med disse tre før. Han sa at denne konserten skulle han gå på fordi han hadde vært på en opptreden med dem før, og sjelden hatt det så morsomt.

Turné

Det er i forbindelse med en turné de tre artistene er ute på at de er hanken inn på Fruene på Torget.

– De har i løpet av de siste sju årene slått seg sammen og reist på en turné i Norden. Til opptreden de kal ha oss onsdag 27. september kommer de rett fra Finnmark, forklarer Liv Harriet Steffensen.

Men trioen har også gjort flere turneer andre land en sine hjemland.

– Blant annet har de turnert i Tyskland, Færøyene og på Island. Så dette er rutinert trio som vet hvordan folk skal underholdes.

Smörgårsbord

Konserten har inngangsbillett, noe man ifølge Steffensen kan betale i døra samme kveld som den arrangeres.

– Jeg kan love en veldig fin konsert med variert musikk fra tre forskjellige musikere, og sikkert også noen av Leo Leonhardsens stemningslåter fra Finnmark.

– Dere serverer jo også mat og drikke. Hva kan dere by på onsdag kveld?

– Litt smågodt, men også det som på svensk kalles for smörgåsbord, som består av smørbrød med egg, laks reker og andre godsaker. Så det er bare å møte opp, god musikk, god mat og godt humør besørger vi.