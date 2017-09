Skapte stor stemning på comeback-konsert

Stemninga sto høyt i taket da Blått & Rått lørdag spilte opp på Pinne på Finnsnes.

Etter en pause på over tre år, gjør Blått & Rått comeback.

Forrige helg spilte bandet på Rorbua i Tromsø, for fullt hus og med stor stemning.

Denne helga inntok de scenen på heimebane — på utestedet Pinne på Finnsnes.

Her ble ikke stemninga noe mindre. Lokalene var fullsatt. Både unge og folk mer oppe i årene hadde møtt fram for å få et gjenhør med bandet, blant dem mange gamle Blått & Rått-fans.

Og gutta på scenen skuffet ikke sitt publikum. De ga en fire timer lang konsert med «the best of...» som gjorde at folk storkoste seg. En av låtene de tok var selvfølgelig «Profet i egen by». Hva passet vel bedre...?

Den nyeste låten til bandet «Herrens hus» sto også på repertoaret, og ble godt tatt i mot.