Senja-band spiller for første gang på Senja

Førstkommende lørdag 23. september er det gruppa Cat 2 Go som gir lyd fra seg på Pila Pub og Kultur.

Pila Pub & Kultur er lokalisert til Skaland på Senja. På et spørsmål om de har spilt der før svarer Steinar Halvorsen i Cat 2 Go.

– Nei, dette er faktisk den aller første konserten vi gjør på Senja. Det er jo litt av et paradoks, da vi jo beskriver oss selv som et Senja-band som har lånt en trommis fra Finnsnes, spøker Halvorsen. Han beskriver opptredenen som en liten utfordring.

– Vi er jo et blues og rockeband som er vant til å kjøre på med lyd og trøkk når vi opptrer. Men Pila Pub & Kultur er jo et ganske lite og intimt konsertlokale der vi må ta ned lyden en del. Vi vil jo at gjestene i tillegg til å høre på musikken vår skal kunne prate sammen og ha det trivelig.

– Hvordan gjør dere det?

– Vi legger litt om på arrangementene, og øker det akustiske innslaget. Det blir nok den mest utfordrende spillejobben vi har hatt hittil, men vi skal nok fikse det.

Musikkønsker

– Hva synes du om spillestedet?

– Pila Pub & Kultur er et veldig flott og spesielt sted som vi gleder oss til å spille på.

– Tar dere i mot musikkønsker på slike jobber?

– Publikum må gjerne komme med ønsker, så skal vi se om vi kan etterkomme dem. Men vi har gjort noen spillejobber, så en del vet kanskje hva vi leverer.

Hvor lenge spiller dere?

– Vi spiller så lenge puben holder åpent, og skal gjør det vi kan for at gjestene skal få en trivelig kveld.

Repertoar

Når det gjelder repertoaret til Cat 2 Go så beskriver Steinar Halvorsen det som ganske omfattende.

– Vi har noen egne låter som vi pleier å gjøre. Ellers beveger vi oss såpass langt tilbake som 70 år. Vi har blant annet hentet låter fra 50-tallet, som jo var en gullalder for bluesmusikken.

Halvorsen mener at repertoaret deres faktisk går lengre tilbake i tid.

– Vi spiller blant annet musikk av Creedence Clearwater Revival. Det er sikkert ikke så mange som vet, bortsett fra særinger som meg, at noen av låtene deres baserer seg på musikk som er laget av Lead Belly, som ble født på 1800-tallet. Ikke noe stort poeng, men kanskje verdt å nevne.