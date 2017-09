Første livekonsert i nyåpnet vertshus

Leif-Gunnar Kildahl og Steinar Steffensen er de første musikerne som entrer scenen på Vertshuset Gibostad.

Det skjer allerede førstkommende fredag 22. september, da innehaver av Tor Egil Sebulonsen inviterer til den aller første livekonsert på Vertshuset Gibostad.

– Det har hele tiden vært målsetningen at jeg skulle arrangere livekonserter i lokalene til vertshuset. Jeg har derfor fått bygget en scene til dette som altså vil bli tatt i bruk førstkommende fredag 22. september, opplyser den forholdsvis nybakte kaféverten på Gibostad.

Tor Egil Sebulonsen kaller den første livekonserten for en trubaduraften, der han i tillegg til levende musikk kan by på selvlaget pizza og øl pluss alle rettigheter på drikkevarer ellers.

– Satser du på lokale artister også fremover?

– Med den plassen jeg har til rådighet, som er bortimot 100 sitteplasser, kan jeg ikke ta inn artister eller band som samler de store folkemassene. Men på denne måten blir det jo også en ganske intim konsertopplevelse for gjestene, som kommer nær musikerne på scenen.

Sebulonsen er innstilt på å forsette å arrangerer livekonserter.

– Da jeg åpnet dette vertshuset var det for å gi et tilbud som kundene mine ønsker. Livekoserten er et tilbud for voksne mennesker, men jeg har også noe jeg kaller for Pizza-Onsdag, som er et tilbud for ungdom.

Duo

Leif-Gunnar Kildahl, som selv er fra og bor på Gibostad, har et underholdningstilbud som han kaller for Leif is Life, der han kan bookes inn av arrangører som ønsker hans musikalske tjenester.

– Jeg startet opp med dette sommeren 2000. I utgangspunktet var dette en artig hobby som jeg så på som et enmannsprosjekt. Men for halvannet år siden kom jeg i dialog med gitarist Steinar Steffensen, som foreslo et samarbeid. Vi gjorde noen øvinger sammen, og det ble fort klart for meg at dette var noe jeg ville gå for, forklarer Kildahl, som kaller det han gjør sammen med Steffensen for Leif is Life på laup med Steinar Steffensen.

Vanligvis er det andre som booker inn Leif-Gunnar Kildahl, men denne gangen var det han selv som tok initiativet.

– Hva synes du om det nye vertshustilbudet på Gibostad?

– Jeg synes det er strålende at Tor Egil Sebulonsen, som jo også er en svært dyktig stuert og ølbrygger, etter 10 år igjen gir oss et vertshustilbud på Gibostad. Det er blitt et veldig flott sted, som de som bor i bygda støtter opp om.

Ønskekonsert

Når det gjelder musikkønsker fra publikum så mener Kildahl at han og Steffensen kan tilfredstille det meste.

– Når man er ute på slike jobber så legger man vekt på at gjestene skal ha det bra og kunne komme med musikalske ønsker. Med det repertoaret som Steinar og jeg har øvd inn burde det i stor grad la seg gjøre.

Han legger også stor vekt på en god dialog med publikum.

– I slike settinger kan man ikke stå rett opp og ned og spille på en scene. Jeg prøver etter beste evne også å gi publikum en god latter.

Det er også gitt plass til alle som måtte ønske å svinge seg på dansegulvet i vertshuset.