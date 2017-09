Festkonsert med 80-årsjubilant

Sørreisa mannskor har 80-årsjubileum - lørdag er andre del av feiringen.

Sørreisa mannskor fortsetter jubileringen med del to av sin planlagte feiring. Førstkommende lørdag inviterer de til kortreff og festkonsert med Sørreisa damekor som gjester i tillegg til Malangskoret, Finnsnes korforening og Kor Flott. Jubilanten skal markeres med middag og egen feiring utpå kvelden, men på ettermiddagen er det festkonsert, og den er åpen for publikum. Der er det mye å glede seg til, forteller Jermund Johansen i Sørreisa mannskor.

– Vi sa til de andre korene at vi ville ha en artig konsert med litt show. Ut fra repertoaret til dem som skal delta, er det mye fin musikk og sang.

Første del

Mannskoret har mer enn bare sang på repertoaret, og denne høsten deltar de på flere arrangementer i forbindelse med 25-årsjubileet til Sørreisa kulturhus. Første del av mannskorets 80-årsmarkering var i mars, og da var det konsert i kulturhuset med Erling og Helge Stangnes.

– Den konserten gjentar vi i november på Stonglandseidet. Den 15. desember har vi julekonsert, forteller Johansen.

Stiftelsesmøte

På slutten av 1930-tallet mente distriktslege Olav Svendsen at det måtte være grunnlag for å stifte et mannskor i kommunen. Den 29. oktober 1937 tegnet 22 aktive sangere seg som medlem på stiftelsesmøtet på på det gamle kommunehuset. Lærer Johan Nymo hadde på forhånd sagt seg villig til å være dirigent, mens Svendsen ble valgt til formann. Uropptredenen ble på en basar i regi av helselaget, som så gjerne ville ha underholdning. Dirigenten var ikke fullt så begeistret, siden det var på litt kort varsel, men formannen hadde allerede svart ja, og med et par ekstraøvinger hjemme hos Joakim Thomassen på Sørstraumen ble repertoaret finpusset.

Sprekt

– I dag er vi 21 medlemmer, men vi er et aktivt kor og håper det kan komme flere. Nå begynner vi en ny sesong, vi øver to og en halv time i uka og har det veldig sosialt. Et kor blir sårbart på enkelte stemmer når vi er få, derfor trenger vi folk, ikke minst når vi ønsker å ha konserter. Og et kor som ikke opptrer, blir som et fotballlag som bare trener uten å spille kamper. Vi har et sprekt repertoar, ikke et som tilsvarer en 80-åring! smiler Johansen.